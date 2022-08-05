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BlackRock запропонує клієнтам доступ до криптовалют за допомогою Coinbase Prime
13:22 05.08.2022 |
Криптовалютна біржа Coinbase і компанія BlackRock, що управляє, домовилися про співпрацю. Клієнти останньої отримають прямий доступ до торгівлі цифровими активами через систему керування портфелем Aladdin.
Глобальний керівник відділу стратегічного партнерства з екосистемами BlackRock Джозеф Чалом відзначив зростаючий інтерес клієнтів. У рамках партнерства вони також отримають можливість зберігання криптовалют та управління пов'язаними з ними ризиків інвестиційного портфеля.
Компанії продовжать розвивати інтеграцію Coinbase Prime з Aladdin. Функціональність впроваджуватимуть поетапно.
Акції біткоїн-біржі позитивно відреагували на новину. На момент написання котирування зростають на 16,3%. Відкриття відбулося з гепом нагору на 32,3%. Торги припиняли після досягнення порогового значення зростання 35%.
Часовий графік Coinbase Global на Nasdaq. Дані: TradingView.
Нагадаємо, про плани BlackRock додати можливість торгівлі криптовалютами до системи управління портфелем Aladdin стало відомо у лютому 2022 року. На той момент повідомлялося про потенційну інтеграцію послуги кредитування під заставу цифрових активів.
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