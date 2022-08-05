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АНАЛІТИКА

Вартість золота 5 серпня стабілізується після зростання

08:47 05.08.2022 |

Фінанси

 

Ціна золота у п'ятницю вранці незначно зростає, другий день залишаючись вищою за позначку в 1800 доларів за тройську унцію, ринки очікують на макростатистику зі США, свідчать дані торгів.

Станом на 7:41 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростає на 1,25 долара, або на 0,07%, до 1808,15 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 0,68% - до 20,258 долара за унцію.

Котирування дорогоцінного металу повернулися до рівня вище 1800 доларів за унцію після певної перерви, причому ціна золота може продемонструвати зростання третього тижня поспіль - на 1,5%. А лише за три тижні у такому разі вартість золота сумарно зросте на 6%, або приблизно на 100 доларів, із 1703,6 долара за унцію.

Золото отримало позитив як надійніший при політичних пертурбаціях актив у зв'язку із ситуацією між США та Китаєм. У вівторок і середу відбувся візит до Тайваню спікера палати представників США Ненсі Пелосі. У четвер армія Китаю розпочала масштабні військові навчання з бойовими стрільбами біля Тайваню.

Інвестори тепер чекають на дані з ринку праці США за липень, які можуть вплинути на монетарну політику в країні, курс долара і через це на золоті котирування.

Аналітики вважають, що рівень безробіття залишився на позначці червня 3,6%, а зростання кількості зайнятих у несільськогосподарських галузях економіки оцінюється у 250 тисяч після збільшення на 372 тисячі місяцем раніше.
Ключові теги: золото
 

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