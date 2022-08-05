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Долар 5 серпня продовжує зміцнюватися в очікуванні статистики щодо США
12:32 05.08.2022 |
Вартість долара до інших основних світових валют у п'ятницю зростає в очікуванні даних, передусім про рівень безробіття в США, свідчать дані торгів.
Станом на 11.45 EET курс євро до долара знижується до 1,0227 долара з рівня минулого закриття 1,0243 долара, курс доллара до єни - зростає до 133,09 єни зі 132,85 єни, курс фунта стерлінгів до долара опускається до 1 ,2144 долари з рівня минулого закриття 1,2157 долара. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімається на 0,25%, до 105,96 пункту.
Пізніше під час торгів буде опубліковано статистику безробіття в США за минулий місяць. Аналітики очікують, що безробіття залишилося на позначці червня 3,6%, а зростання кількості зайнятих у несільськогосподарських галузях економіки оцінюється у 250 тисяч після збільшення на 372 тисячі місяцем раніше.
Показник безробіття - важливий параметр для Федеральної резервної системи (ФРС) США після прийняття рішень про монетарну політику. Аналітики очікують, що у вересні регулятор знову підніме облікову ставку. Більше половини експертів (58%), за даними CME Group, чекають збільшення на 50 базисних пунктів, до 2,75-3%, Інші експерти закладають підвищення ставки на 0,75 в.п.
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