Основні індекси Уолл-стріт завершили сесію в четвер різноспрямовано

Зростання акцій, що швидко ростуть, компенсувало падіння акцій енергетичних компаній, а інвестори очікують щомісячних звітів про зайнятість, щоб отримати інформацію про темпи підвищення відсоткових ставок Федеральною резервною системою.

Технологічний Nasdaq досяг нового тримісячного максимуму на чолі з Amazon.com Inc та Advanced Micro Devices, тоді як втрати в акціях енергетичних компаній, включаючи Exxon Mobil та Chevron Corp, вплинули на S&P 500.

Побоювання з приводу уповільнення світової економіки призвели до того, що ціни на нафту досягли найнижчого рівня з моменту лютневого вторгнення Росії в Україну, а прибутковість облігацій США впала після того, як Банк Англії попередив про тривалу рецесію.

Сильні звіти про прибутки та збитки та несподіване зростання активності в секторі послуг призвели до різкого зростання основних індексів на попередній сесії.

"Ринок шукає напрямок після сильного відскоку, який послабив глибокий песимізм, що охопив ринки", - сказав Юнг-Ю Ма, головний інвестиційний стратег BMO Wealth Management.

"Багато ознак вказують на те, що інфляція досягла свого піку, і тепер питання зводиться до того, як швидко вона знизиться і чи будуть більш в'язкі компоненти підтримувати її вище, ніж влаштовує ФРС".

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 85,68 пунктів, або 0,26%, до 32 726,82 пунктів, S&P 500 - на 3,23 пунктів, або 0,08%, до 4 151,94 пунктів, а Nasdaq Composite додав 52,42 пунктів, або 0,41%, до 12 720,58 пунктів.

У п'ятницю основну увагу буде приділено звіту про зайнятість у США, який уважно відстежується, який, як очікується, покаже, що кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі збільшилася на 250 000 робочих місць минулого місяця після зростання на 372 000 робочих місць у червні.

Будь-які ознаки сили ринку праці можуть викликати побоювання агресивних кроків ФРС зі стримування інфляції.

Президент ФРБ Клівленда Лоретта Местер, член комісії зі встановлення ставок із правом голосу, знову заявила про необхідність побачити, як інфляція протягом кількох місяців знизиться до цільового рівня ФРС у 2%, перш ніж політики зможуть відмовитися від посилення грошово-кредитної політики.

S&P 500 зріс приблизно на 14% порівняно з мінімумами середини червня, але, як і раніше, знижується приблизно на 13% за рік через побоювання з приводу наслідків війни в Україні, різкого зростання інфляції, спалахів COVID-19 у Китаї та агресивного зростання. у процентних ставках.

Серед окремих акцій криптовалютна біржа Coinbase Global Inc підскочила на 10% після того, як оголосила про співпрацю з BlackRock, щоб надати своїм інституційним клієнтам доступ до послуг торгівлі та зберігання криптовалюти.

Акції медичної страхової компанії Cigna Corp. зросли на 3,1% після підвищення річного прогнозу прибутку.

Акції виробника ліків Eli Lilly and Co подешевшали на 2,6% через те, що вдруге скоротили прогноз річного прибутку.

Платформи Meta Platforms, материнська компанія Facebook, закрилися ціною на 1,0% після того, як вони заявили, що зроблять своє перше в історії розміщення облігацій.

Випуски, що просуваються, перевищували кількість впалих у співвідношенні 1,02 до 1 на NYSE і 1,40 до 1 на Nasdaq.

Індекс S&P зафіксував один новий 52-тижневий максимум та 29 нових мінімумів, у той час як Nasdaq зафіксував 59 нових максимумів та 31 новий мінімум.

Обсяг на біржах США становив 11,38 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,76 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.