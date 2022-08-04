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Індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA) 03.08.2022
10:52 04.08.2022 |
Цей індекс є індикативним, тобто не несе у собі зобов'язання банків (зокрема НБУ) здійснювати угоди за цими значеннями.
% річних
дата
|UONIA
|Примітка
|01.07.2022
|23.0000
|04.07.2022
|23.0000
|05.07.2022
|23.0000
|06.07.2022
|23.0000
|07.07.2022
|23.0000
|08.07.2022
|23.0000
|11.07.2022
|23.0000
|12.07.2022
|23.0000
|13.07.2022
|23.0000
|14.07.2022
|23.0000
|15.07.2022
|23.0000
|18.07.2022
|23.0000
|19.07.2022
|23.0000
|20.07.2022
|23.0000
|21.07.2022
|23.0000
|22.07.2022
|23.0000
|25.07.2022
|23.0000
|26.07.2022
|23.0000
|27.07.2022
|23.0000
|28.07.2022
|23.0000
|29.07.2022
|23.0000
|01.08.2022
|23.0000
|02.08.2022
|23.0000
|03.08.2022
|23.0000
Дані НБУ
Відповідно до Положення про розрахунок та оприлюднення Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA), затвердженого Рішенням Правління Національного банку України від 16 червня 2020 року №405-рш (зі змінами, що діють з 04.01.2022 )
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
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