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Де і за скільки купити безготівкову валюту
09:24 04.08.2022 |
Наприкінці липня НБУ дозволив українцям купувати безготівковий долар в межах еквівалента 50 тисяч грн на місяць з подальшим розміщенням валюти на депозит. ЕП дізналася, хто вже пропонує таку послугу та порівняла відсотки, курси та комісії в різних банках.
Хоча така послуга зʼявилася у багатьох банках, найбільші українські фінустанови її оминають. Так, у коментарі ЕП у державному Приватбанку заявили, що поки не запускають можливість купівлі безготівкової валюти і найближчим часом не збираються. Інший держбанк, Ощадбанк, дотримується такої ж позиції.
Саме Приватбанк та Ощадбанк є найбільшими в Україні банками за кількістю вкладників. Також ЕП отримала відмову у наданні послуги від Райффайзен банку, Альфа-банку Україна, ПУМБу та Укрсиббанку. Вони всі входять до десятки банків із найбільшою кількістю вкладників.
При цьому, в Райффайзен банку зауважили, що розглядають такі пропозиції, а в Альфа-банку - що валютний депозит можна відкрити, попередньо придбавши валюту в касі.
Де можна придбати безготівкову валюту під депозит і за скільки?
Наразі послуги з придбання для клієнта безготівкової валюти на міжбанку з подальшим відкриттям депозиту пропонує monobank (Універсал банк), А-банк, Укргазбанк, ОТП банк, Таскомбанк, Укрексімбанк та Акордбанк. Водночас цей перелік може бути не вичерпним, адже ЕП звертался до найбільших банків, що входять у топ-20 за вкладами.
Загальні умови для відкриття депозиту з попередньою конвертацією гривні в валюту такі. Максимальна сума вкладу на місяць - 50 тисяч грн, мінімальний термін - три місяці.
Більшість банків надають послугу безпосередньо у відділенні та з документів просять стандартний набір: паспорт та ідентифікаційний код. Курс, ставку річних та утримання додаткових платежів банки визначають самостійно.
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
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