Де і за скільки купити безготівкову валюту

Наприкінці липня НБУ дозволив українцям купувати безготівковий долар в межах еквівалента 50 тисяч грн на місяць з подальшим розміщенням валюти на депозит. ЕП дізналася, хто вже пропонує таку послугу та порівняла відсотки, курси та комісії в різних банках.

Хоча така послуга зʼявилася у багатьох банках, найбільші українські фінустанови її оминають. Так, у коментарі ЕП у державному Приватбанку заявили, що поки не запускають можливість купівлі безготівкової валюти і найближчим часом не збираються. Інший держбанк, Ощадбанк, дотримується такої ж позиції.

Саме Приватбанк та Ощадбанк є найбільшими в Україні банками за кількістю вкладників. Також ЕП отримала відмову у наданні послуги від Райффайзен банку, Альфа-банку Україна, ПУМБу та Укрсиббанку. Вони всі входять до десятки банків із найбільшою кількістю вкладників.

При цьому, в Райффайзен банку зауважили, що розглядають такі пропозиції, а в Альфа-банку - що валютний депозит можна відкрити, попередньо придбавши валюту в касі.

Де можна придбати безготівкову валюту під депозит і за скільки?

Наразі послуги з придбання для клієнта безготівкової валюти на міжбанку з подальшим відкриттям депозиту пропонує monobank (Універсал банк), А-банк, Укргазбанк, ОТП банк, Таскомбанк, Укрексімбанк та Акордбанк. Водночас цей перелік може бути не вичерпним, адже ЕП звертался до найбільших банків, що входять у топ-20 за вкладами.

Загальні умови для відкриття депозиту з попередньою конвертацією гривні в валюту такі. Максимальна сума вкладу на місяць - 50 тисяч грн, мінімальний термін - три місяці.

Більшість банків надають послугу безпосередньо у відділенні та з документів просять стандартний набір: паспорт та ідентифікаційний код. Курс, ставку річних та утримання додаткових платежів банки визначають самостійно.