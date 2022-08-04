Котирування золота 4 серпня стабілізувалися на зниженні прибутковості облігацій США

Котирування золота стабілізувалися у четвер на тлі зниження прибутковості американських держоблігацій. Інвестори також демонструють обережність, очікуючи на вихід у п'ятницю звіту по робочих місцях поза сільським господарством США, який може дати уявлення про подальшу траєкторію підвищення процентних ставок ФРС.

До 02.39 за Грінвічем спот-ціна на золото залишалася на рівні 1767,39 долара за унцію. На торгах у США ф'ючерси на золото подорожчали на 0,4% до 1783,90 доларів за унцію.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США відступила від однотижневого максимуму, знизивши альтернативні витрати володіння золотом.

Тим часом, долар США продовжує торгуватися у максимумів тижня, обмежуючи зростання котирувань золота.

Раніше цього тижня представники ФРС просигналізували збереження твердого наміру підвищити відсоткові ставки до рівня, при якому вони суттєво стримуватимуть економічну активність та інфляцію, що досягла найвищого рівня з 1980-х років.

Підвищення відсоткових ставок знижує привабливість золота, яке приносить відсоткового доходу.

Після виходу цього тижня двох сильних звітів про стан економіки США увага інвесторів спрямована на звіт про робочі місця, що очікується в п'ятницю, який може прояснити перспективу посилення грошово-кредитної політики ФРС для боротьби зі стійкою інфляцією.

Спот-ціна на срібло знизилася на 0,4% до 19,97 долара за унцію, на платину - на 0,2% до 896 доларів за унцію, а на паладій - на 0,3% до 2011,42 долара за унцію.