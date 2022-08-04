Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Котирування золота 4 серпня стабілізувалися на зниженні прибутковості облігацій США

08:43 04.08.2022 |

Фінанси

 

Котирування золота стабілізувалися у четвер на тлі зниження прибутковості американських держоблігацій. Інвестори також демонструють обережність, очікуючи на вихід у п'ятницю звіту по робочих місцях поза сільським господарством США, який може дати уявлення про подальшу траєкторію підвищення процентних ставок ФРС.

До 02.39 за Грінвічем спот-ціна на золото залишалася на рівні 1767,39 долара за унцію. На торгах у США ф'ючерси на золото подорожчали на 0,4% до 1783,90 доларів за унцію.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США відступила від однотижневого максимуму, знизивши альтернативні витрати володіння золотом.

Тим часом, долар США продовжує торгуватися у максимумів тижня, обмежуючи зростання котирувань золота.

Раніше цього тижня представники ФРС просигналізували збереження твердого наміру підвищити відсоткові ставки до рівня, при якому вони суттєво стримуватимуть економічну активність та інфляцію, що досягла найвищого рівня з 1980-х років.

Підвищення відсоткових ставок знижує привабливість золота, яке приносить відсоткового доходу.

Після виходу цього тижня двох сильних звітів про стан економіки США увага інвесторів спрямована на звіт про робочі місця, що очікується в п'ятницю, який може прояснити перспективу посилення грошово-кредитної політики ФРС для боротьби зі стійкою інфляцією.

Спот-ціна на срібло знизилася на 0,4% до 19,97 долара за унцію, на платину - на 0,2% до 896 доларів за унцію, а на паладій - на 0,3% до 2011,42 долара за унцію.
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2488
  0,1316
 0,35

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1753  0,41 1,04 40,1415  0,62 1,52
EUR 39,5626  0,55 1,37 40,9112  0,52 1,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,01 0,03 36,9342  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес