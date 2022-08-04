Фінансові новини
- |
- 04.08.22
- |
- 09:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Котирування золота 4 серпня стабілізувалися на зниженні прибутковості облігацій США
08:43 04.08.2022 |
Котирування золота стабілізувалися у четвер на тлі зниження прибутковості американських держоблігацій. Інвестори також демонструють обережність, очікуючи на вихід у п'ятницю звіту по робочих місцях поза сільським господарством США, який може дати уявлення про подальшу траєкторію підвищення процентних ставок ФРС.
До 02.39 за Грінвічем спот-ціна на золото залишалася на рівні 1767,39 долара за унцію. На торгах у США ф'ючерси на золото подорожчали на 0,4% до 1783,90 доларів за унцію.
Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США відступила від однотижневого максимуму, знизивши альтернативні витрати володіння золотом.
Тим часом, долар США продовжує торгуватися у максимумів тижня, обмежуючи зростання котирувань золота.
Раніше цього тижня представники ФРС просигналізували збереження твердого наміру підвищити відсоткові ставки до рівня, при якому вони суттєво стримуватимуть економічну активність та інфляцію, що досягла найвищого рівня з 1980-х років.
Підвищення відсоткових ставок знижує привабливість золота, яке приносить відсоткового доходу.
Після виходу цього тижня двох сильних звітів про стан економіки США увага інвесторів спрямована на звіт про робочі місця, що очікується в п'ятницю, який може прояснити перспективу посилення грошово-кредитної політики ФРС для боротьби зі стійкою інфляцією.
Спот-ціна на срібло знизилася на 0,4% до 19,97 долара за унцію, на платину - на 0,2% до 896 доларів за унцію, а на паладій - на 0,3% до 2011,42 долара за унцію.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Місія Шредера. Про що говорить новий «мирний план» Путіна для України
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін готує законопроект про 10% збір на валютообмінні операції для імпорту, - Железняк
|Кулеба підписав подання на призначення Венедіктової послом у Швейцарії
|Мінфін пропонує переглянути податкові пільги
|Пошук зрадників. Чи зможе ОП списати всі провали через початок війни на СБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Котирування золота 4 серпня стабілізувалися на зниженні прибутковості облігацій США
|Фунт стерлінгів дорожчає до долара 4 серпня в очікуванні рішень Банку Англії
|Азіатські фондові індекси зростають у ході торгів 4 серпня на тлі сезону фінансової звітності
|Nasdaq закрився на тримісячному максимумі. Індустрія послуг США несподівано пожвавилася
|Депозитні ставки для фізосіб 03.09.22
|Закон про платіжні послуги набув чинності: як він змінить грошові перекази
Бізнес
|Фейкові виплати переселенцям. Шахраї обманюють українців, імітуючи ПриватБанк і monobank
|Cadillac показав люксовий концепт Celestiq
|Китай намагається утримати Південну Корею поза очолюваного США напівпровідникового альянсу
|Парламент США просунувся у затвердженні законопроекту про субсидії для національної напівпровідникової галузі
|Корейські виробники тягових батарей вважають вимоги Євросоюзу щодо вторинної переробки завищеними
|Саудівська Аравія збудує хмарочос завдовжки 120 км і висотою майже 500 м
|В Україні вже 12 тис. терміналів Starlink - це європейський рекорд