Фунт стерлінгів дорожчає до долара 4 серпня в очікуванні рішень Банку Англії

Курс фунта стерлінгів до долара в четвер вранці дещо піднімається, ринки очікують на підвищення облікової ставки в Британії, свідчать дані торгів.

Станом на 8:21 EET курс фунта до долара зростає до 1,2153 долара, з рівня минулого закриття в 1,2143 долара.

Курс євро до долара водночас збільшується до 1,0169 долара з рівня минулого закриття 1,0164 долара, курс долара до єни - зменшується до 133,78 єни зі 133,86 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускається на 0,1%, до 106,39 пункту.

Пізніше під час торгів британський центральний банк оголосить своє рішення про подальшу величину ставки рефінансування. Ринки очікують на підвищення, причому відразу на 0,5 в.п. (Вперше з 1995 року), до 1,75% з 1,25%, при тому що за підсумками чотирьох попередніх засідань він збільшував її по 0,25 п.п.

Ринки також очікують на завтрашні дані про безробіття в США. Експерти прогнозують збереження рівня безробіття на позначці червня 3,6%, а зростання кількості зайнятих у несільськогосподарських галузях економіки оцінюється у 250 тисяч після збільшення на 372 тисячі місяцем раніше.