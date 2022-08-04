Азіатські фондові індекси зростають у ході торгів 4 серпня на тлі сезону фінансової звітності

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у четвер зростають під час сезону фінансової звітності, свідчать дані торгів.

Станом на 7.53 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite збільшується на 0,15%, до 3168,39 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,07%, до 2118,59 пункту, гонконгський Hang Seng Ind %, до 20 067 пунктів. Японський Nikkei 225 зростає на 0,65%, до 27917 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,11%, до 6983,7 пунктів, південнокорейський KOSPI - на 0,45%, до 2471,73 пунктів.

У четвер азіатські індекси зростають у світлі сезону фінансової звітності. Цього тижня інвестори очікують на фінансові результати Alibaba та Huawei.

Також зростанню індексів сприяє статистика з Китаю. Так, індекс ділової активності (PMI) у сфері послуг Китаю, за версією ділового видання Caixin, у липні зріс до 55,5 пунктів з 54,5 пунктів місяцем раніше.

Крім того, позитивній динаміці бірж АТР сприяє ослаблення геополітичної напруги між США та КНР після візиту спікера палати представників конгресу США Ненсі Пелосі до Тайваню. Водночас, аналітики зазначають, що деякі ризики залишаються, оскільки Китай проводить військові навчання поблизу Тайваню.

"Незважаючи на ослаблення безпосередніх побоювань, інвестори стежитимуть за можливою ескалацією напруженості між США та Китаєм, при цьому будь-які економічні санкції з боку Китаю можуть негативно позначитися на ризикових настроях та позиціонуванні на азіатських ринках", - заявив агентству Ассошіейтед Прес аналітик ActivTrades Anderson Alves).