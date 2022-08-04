Nasdaq закрився на тримісячному максимумі. Індустрія послуг США несподівано пожвавилася

Уолл-стріт завершила торги в середу різким підвищенням завдяки сильним прогнозам прибутку від PayPal та CVS Health Corp.

Дані показали, що індустрія послуг США несподівано пожвавилася в липні на тлі сильного зростання замовлень, тоді як вузькі місця у постачанні та ціновий тиск ослабли. Це підтвердило думку про те, що економіка не перебуває у рецесії, незважаючи на спад виробництва у першій половині року.

Нова частина сильних результатів від таких компаній, як PayPal і CVS Health Corp, зміцнила настрої в досить оптимістичному сезоні квартальних звітів. Звіти, що перевищили низькі очікування, допомогли Уолл-стріт оговтатися від втрат, спричинених побоюваннями щодо багаторічної інфляції, зростання відсоткових ставок та скорочення обсягів виробництва.

"Ми переживаємо прибуток за другий квартал, і в цілому, від технологічного комплексу до споживчих і промислових підприємств, ми бачимо багато результатів краще, ніж побоювалися, і зараз цього достатньо", - сказав Саак Мануелян. , керуючий директор з торгівлі Wedbush Securities у Лос-Анджелесі.

Акції Apple та Amazon виросли майже на 4%, а акції Meta Platforms, що належить Facebook, підскочили на 5,4%.

Акції PayPal зросли майже на 10% після того, як компанія підвищила свій річний прогноз прибутку і повідомила, що інвестор-активіст Elliott Management володіє часткою в компанії, що займається фінансовими технологіями, на суму понад 2 мільярди доларів.

Акції CVS Health зросли на 6,3% після того, як найбільша аптечна мережа США підвищила свій річний прогноз прибутку після публікації сильних квартальних результатів.

Мануелян сказав, що додатковим фактором зростання акцій у середу стала впевненість інвесторів у тому, що ФРС вже здійснила велику частину підвищень процентних ставок, які будуть необхідні для контролю над інфляцією.

Тим часом президент Федеральної резервної системи Річмонда Томас Баркін у середу приєднався до політиків, заявивши, що центральний банк США прагне взяти інфляцію під контроль і повернути її до цільового рівня в 2%.

S&P 500 піднявся на 1,56% і завершив сесію на позначці 4155,12 пунктів.

Індекс Nasdaq додав 2,59% до 12 668,16 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 1,29% до 32 812,50 пунктів.

Додаткові дані в середу показали, що нові замовлення на товари, вироблені в США, значно зросли в червні, а витрати бізнесу на обладнання виявилися вищими, ніж спочатку передбачалося, що вказує на базову силу виробництва, незважаючи на зростання процентних ставок.

Найактуальнішими акціями в S&P 500 були акції Tesla: під час сесії було обмінено акцій на суму 24,3 мільярда доларів. Його акції зросли на 2,27%.

З 11 галузевих індексів S&P 500 10 зросли, на чолі з інформаційними технологіями, до 2,69%, за якими був приріст на 2,52% споживчих дискреційних.

S&P 500 відскочив приблизно на 13% від свого мінімуму закриття у середині червня, і йому доведеться піднятися ще на 15%, щоб повернутися до свого рекордно високого закриття на початку січня.

Акції Moderna Inc зросли приблизно на 16% після того, як виробник вакцин оголосив про план зворотного викупу акцій на 3 мільярди доларів.

Папери Regeneron Pharmaceuticals зросли на 5,9% після того, як вони перевершили оцінки квартального виторгу, а акції мережі кав'ярень Starbucks Corp зросли більш ніж на 4% після того, як вона повідомила про позитивний квартальний прибуток.

Випуски, що просуваються, перевищували кількість падаючих в S&P 500 у співвідношенні 3,7 до 1. S&P 500 показав два нових максимуми і 30 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 51 новий максимум та 37 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США був відносно великим: було продано 11,7 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,7 млрд акцій за попередні 20 сесій.