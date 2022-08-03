Євро 3 серпня зміцнився до долара після виходу макростатистики

Курс євро до долара піднімається в середу вдень, чому сприяє остаточна оцінка ділової активності в єврозоні в липні, свідчать дані торгів.

Станом на 12:01 ЕЕТ курс євро до долара піднімається до 1,0186 долара з рівня минулого закриття в 1,0164 долара; курс долара до єни збільшується до 133,20 єни з 133,16 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зменшується на 0,05%, до 106,19 пункту.

Композитний індекс ділової активності (PMI) у промисловості та сфері послуг 19 країн єврозони, за остаточною оцінкою, у липні становив 49,9 пункту, при цьому попередня оцінка становила 49,4 пункту. У тому числі індекс PMI послуг знизився по відношенню до червня до 51,2 пунктів, у той час як попередньо це оцінювалося в 50,6 пунктів.

Аналогічні індекси у Німеччині та Франції виявилися також переглянуті нагору.

Роздрібний продаж у єврозоні в червні водночас несподівано знизився до травня - 1,2%. Очікувалося збереження рівня попереднього місяця.