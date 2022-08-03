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АНАЛІТИКА

Майкл Сейлор залишить посаду СЕО MicroStrategy

09:54 03.08.2022 |

Фінанси

 

У MicroStrategy оголосили про зміни в керівництві компанії Майкл Сейлор стане виконавчим головою, а посаду генерального директора обійме Фонг Ле.

Сейлор також залишиться головою ради директорів. Повідомляється, що як виконавчий голова він зосередиться «на інноваціях та довгостроковій корпоративній стратегії», яка передбачає подальшу купівлю та утримання біткоїну.

За словами Сейлора, поділ ролей голови та СЕО дозволить ефективніше реалізовувати дві корпоративні стратегії. Тоді як він займеться біткоін-напрямком, Фонг управлятиме загальними корпоративними операціями.

Нові посади вони розпочнуть з 8 серпня.

Крім того, MicroStrategy розкрила фінансові показники за другий квартал 2022 року.

Загальний виторг становив $122,1 млн. У той же час операційні витрати - понад $1 млрд, що на 96,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Головною причиною стало падіння ціни цифрових активів MicroStrategy - за даними компанії, у другому кварталі збиток склав $917,8 млн.

Станом на 30 червня 2022 MicroStrategy володіє близько 129 700 ВТС на майже $3 млрд на момент написання.

Нагадаємо, Майкл Сейлор - відомий прихильник біткоїну. Він називає першу криптовалюту найнадійнішою річчю у нестабільному світі та глобальним резервним активом.

Незважаючи на падіння ціни біткоїну, Сейлор наголошував, що компанія не планує ліквідувати свої криптовалютні резерви і продовжить ходити навіть за поганих умов на ринку.


Майкл Сейлор залишить посаду СЕО MicroStrategy

 
За матеріалами: forklog.com
Ключові теги: bitcoin
 

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