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АНАЛІТИКА

Вартість золота 3 серпня знову опустилася нижче 1800 доларів за унцію

08:44 03.08.2022 |

Фінанси

 

Ціна на золото в середу вранці слабо знижується, опустившись нижче за позначку 1800 доларів за тройську унцію, досягнуту у вівторок на зовнішньополітичних ризиках, свідчать дані торгів.

Станом на 7:57 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 4,45 долара, або на 0,25%, до 1785,25 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 0,75% - до 19,988 долара за унцію.

Напередодні ціна на золото піднімалася максимально до 1804,95 долара - понад 1800 доларів уперше з 4 липня. Дорогоцінний метал як "надійний" актив отримав імпульс для подорожчання на можливих ризиках, пов'язаних із візитом спікера палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Ринки також продовжують оцінювати перспективи монетарної політики Федеральної резервної системи США. Раніше троє представників ФРС висловилися на підтримку підвищення облікової ставки через високу інфляцію, і в результаті на ринках зросли очікування підвищення її знову відразу на 75 базисних пунктів.

За даними CME Group, тепер уже 40% чекають такого підвищення у вересні, на день раніше лише 18% аналітиків допускали таку можливість. При цьому 60%, як і раніше, чекають уповільнення темпів підвищення ставки і закладають збільшення на 50 базисних пунктів.

Якщо все ж таки жорсткість монетарної політики знизить темпи, це буде негативно для долара, а значить, додатково підвищить попит на золото.
Ключові теги: золото
 

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