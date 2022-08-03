Долар 3 серпня дешевшає до основних світових валют на зниженні прибутковості держоблігацій США

Долар дешевшає до інших основних світових валют, таких як ієна та євро, в середу вранці, інвестори очікують на макростатистику пізніше в ході торгів, а поки що на американську валюту діють знижувальні фактори прибутковості держборгу та прогнозів подальших дій Федеральної резервної системи (ФРС) США, свідчать дані торгів.

Станом на 7:41 ЕЕТ курс євро до долара зростає до 1,0186 долара з рівня минулого закриття в 1,0164 долара, курс долара до єни зменшується до 132,57 єни з 133,16 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускається на 0,19%, до 106,03 пункту.

Прибутковість десятирічних держоблігацій США (US Treasuries) опускається до 2,708% із рівня попереднього закриття 2,741%, що знижує привабливість американської валюти.

Ринки також продовжують чекати на уповільнення темпів підвищення облікової ставки ФРС. За даними CME Group, 60% аналітиків прогнозують її збільшення у вересні на 50 базисних пунктів, до 2,75-3%, і лише 40% - знову на 75 базисних пунктів, до 3-3,25%, як це було двічі зроблено влітку.

Трейдери також очікують на економічну статистику пізніше в ході торгів. Так, аналітики прогнозують зниження індексу ділової активності у сфері послуг США (ISM Non-Manufacturing) у липні до 53,5% із червневого рівня у 55,3%.

Крім того, стане відома остаточна оцінка композитного індексу ділової активності (PMI) у єврозоні у промисловості та сфері послуг за липень. Експерти чекають показник на рівні попередньої оцінки у 49,4 пункту після 52 пунктів у червні. А роздрібні продажі в єврозоні у червні у місячному вираженні, як очікується, продемонструють зростання на 0,1%.