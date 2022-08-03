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Азіатські біржі 3 серпня закрилися різноспрямовано на тлі загальної невизначеності
12:18 03.08.2022 |
За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знизився на 0,71%, до 3163,67 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,98%, до 2117,19 пункту; гонконгський Hang Seng Index виріс на 0,21%, до 19 731 пункту. Південнокорейський KOSPI збільшився на 0,89%, до 2461,45 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 зменшився на 0,32%, до 6975,9 пунктів, японський Nikkei 225 зріс на 0,53%, до 27741,9 пунктів.
Азіатські ринки закрили торги середи без єдиної динаміки, оскільки деякі трейдери продовжують уникати ризику у світлі можливості напруженої ситуації між США і Китаєм через візит спікера палати представників конгресу Ненсі Пелосі на Тайвань.
При цьому певною мірою гравці "коригуються" після масового зниження індексів на день раніше, оскільки якихось явних негативних наслідків від цього візиту поки що не видно.
"Короткострокові наслідки можуть звучати так: "продавай чутки, купуй новини", оскільки офіційна реакція поки залишається набагато стриманішою порівняно з тим, чого побоювався ринок", - наводить агентство слова менеджера портфеля проектів Edmond de Rothschild Asset Management Сядуна Бао (Xiadong Bao ).
"Але середньострокові та довгострокові наслідки можуть бути більш значними, вони в даний час можуть бути втрачені ринком з уваги. Офіційне повернення впливу США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні неминуче прискорить розлад між США та Китаєм", - сказав експерт.
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