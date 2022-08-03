S&P 500 завершив сесію гойдалок зниженням після візиту Пелосі до Тайваню

Уолл-стріт закрилася зниженням після нестабільної сесії у вівторок, коли геополітична напруженість загострилася після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.

Пелосі сказала, що її поїздка продемонструвала солідарність Америки з самоврядним островом, на який претендують китайці, але Китай засудив цей перший такий візит за 25 років як загрозу миру та стабільності.

Найбільші компанії Microsoft і Visa втратили 1,1% і 2,4% відповідно, що позначилося на S&P 500. Усі 11 галузевих індексів S&P 500 втратили свої позиції на чолі з нерухомістю, яка втратила 1,3%. Фінансові показники впали на 1,1%.

Акції виробників чіпів, які сильно залежали від Китаю, були неоднозначними. Акції Advanced Micro Devices зросли на 2,6% напередодні квартального звіту після дзвінка.

Акції промислового лідера Caterpillar впали на 5,8% після попередження про більш значне падіння попиту на його екскаватори в Китаї, що постраждав від кризи нерухомості, що ще більше посилило проблеми промислового лідера, який бореться з перебоями в ланцюжку постачання.

В останні місяці фінансові ринки були схвильовані війною в Україні, різким зростанням інфляції та посиленням фінансових умов.

Кількість вакансій у США у червні скоротилася найбільше за трохи більше ніж два роки, оскільки попит на працівників знизився у роздрібній та оптовій торгівлі. У цілому нині ринок праці залишався напруженим.

Оскільки у липні Федеральна резервна система США підвищила відсоткові ставки на 75 базисних пунктів, інвестори розмірковували про те, чи не варте за цим найбільше підвищення центральним банком.

"Ринку потрібно змиритися з тим, що він повністю прийняв усі підвищення ставок ФРС, і я думаю, що це залишається відкритим питанням", - сказав Роб Хаворт, старший інвестиційний стратег U.S. Bank Wealth Management у Сіетлі. «Проблеми та обмеження постачання не обов'язково вирішені. Вони ще не вирішені та не пішли».

Акції американських оборонних компаній Raytheon Technologies Corp, Lockheed Martin Corp, Northrop Grumman Corp та L3Harris Technologies Inc зростали протягом більшої частини сесії, завершивши зростання від 0,5% до 2,3%. Сполучені Штати є основним прихильником Тайваню та постачальником зброї.

S&P 500 знизився на 0,66% і завершив сесію на позначці 4091,32 пунктів.

Індекс Nasdaq знизився на 0,16% до 12 348,76 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 1,23% до 32 396,30 пунктів.

Обсяг торгів на біржах США був відносно великим: було продано 11,2 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,8 млрд акцій за попередні 20 сесій.

Індекс волатильності CBOE, також відомий як індикатор страху Уолл-стріт, знизився з денного максимуму 24,68 пункту.

Останнім часом ринки значною мірою підтримав оптимістичний сезон звітності за другий квартал: базовий індекс S&P 500 зріс приблизно на 12% порівняно з мінімумами, досягнутими в середині червня.

Акції Uber Technologies Inc підскочили майже на 19% після того, як компанія вперше повідомила про позитивний квартальний грошовий потік і прогнозувала оптимістичну операційну прибуток у третьому кварталі.

Найактуальнішими акціями в S&P 500 була Tesla Inc: за сесію було обмінено акцій на суму 28,7 мільярда доларів. Його акції зросли на 1,1% після того, як Citigroup підвищила цільову ціну виробника електромобілів.

Акції Pinterest Inc зросли більш як на 11% після того, як активіст-інвестор Elliott Investment Management став найбільшим акціонером компанії з виробництва цифрових пінбордів.

Акції, що падають, переважали над зростаючими в S&P 500 у співвідношенні 3,1 до 1.

S&P 500 показав 2 нових максимуми та 30 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 40 нових максимумів та 73 нових мінімуму.