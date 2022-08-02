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Надходження від продажу «військових облігацій» Мінфіну зменшились до 3 мільярдів

18:05 02.08.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 2 серпня, зменшило надходження від продажу ОВДП до 3,11 млрд грн.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу шестимісячних ОВДП в гривні під 10% річних надійшло лише 22,71 млн грн.

Крім того, 20,41 млн грн Мінфін залучив від розміщення облігацій терміном обігу один рік під 14% річних.

Ще 3,07 млрд грн надійшло від продажу півторарічних облігацій під 16% річних. Минулого тижня Мінфін зміг розмістити такі облігації на 3,68 млрд грн, піднявши ставку за ними до 16% річних.

Водночас Мінфін зміг розмістити дворічні облігації під 14% річних через відсутність заявок на їх придбання.

Номіновані в іноземній валюті ОВДП Мінфін сьогодні не розміщував.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 123* 124*
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000225940 Дорозміщення UA4000226195
номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт.,  
Дата розміщення 02.08.2022 02.08.2022
Дата оплати за придбані облігації 03.08.2022 03.08.2022
Розмір купонного платежу однією облігацію - -
Номінальний рівень дохідності, % 10.00 11.00
Термін обігу (днів) 161 336
Дата погашення 11.01.2023 05.07.2023
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 25 119 000 1 203 036 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 23 710 000 23 036 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 2 779 942 000 2 238 906 000
Кількість поданих заявок, шт. 24 9
Кількість задоволених заявок, шт. 22 8
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 18.00 20.00
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 10.00 14.00
Встановлена дохідність, % 10.00 14.00
Середньозважена дохідність, % 10.00 14.00
Надходження до бюджету 22 708 252.50 20 406 210.24

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 125* 126*
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000226260 Нерозміщений
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт.,  
Дата розміщення 02.08.2022 02.08.2022
Дата оплати за придбані облігації 03.08.2022 03.08.2022
Дата сплати відсотків 28.09.2022 28.12.2022
Дата сплати відсотків 29.03.2023 28.06.2023
Дата сплати відсотків 27.09.2023 27.12.2023
Дата сплати відсотків  26.06.2024
Розмір купонного платежу однією облігацію 80.00 70.00
Номінальний рівень дохідності, % 16.00 14.00
Термін
обігу (днів)		 420 693
Дата погашення 27.09.2023 26.06.2024
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2 909 784 000 0
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 2 909 784 000 0
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 6 409 784 000 3674000
Кількість поданих заявок, шт. 33 0
Кількість задоволених заявок, шт. 33 0
Максимальний рівень дохідності облігацій,% 16.00 0.00
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.00 0.00
Встановлена дохідність, % 16.00 0.00
Середньозважена дохідність % 16.00 0.00
Надходження до бюджету 3069036 478.32 0.00

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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