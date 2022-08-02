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Надходження від продажу «військових облігацій» Мінфіну зменшились до 3 мільярдів
Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 2 серпня, зменшило надходження від продажу ОВДП до 3,11 млрд грн.
Як свідчать дані Мінфіну, від продажу шестимісячних ОВДП в гривні під 10% річних надійшло лише 22,71 млн грн.
Крім того, 20,41 млн грн Мінфін залучив від розміщення облігацій терміном обігу один рік під 14% річних.
Ще 3,07 млрд грн надійшло від продажу півторарічних облігацій під 16% річних. Минулого тижня Мінфін зміг розмістити такі облігації на 3,68 млрд грн, піднявши ставку за ними до 16% річних.
Водночас Мінфін зміг розмістити дворічні облігації під 14% річних через відсутність заявок на їх придбання.
Номіновані в іноземній валюті ОВДП Мінфін сьогодні не розміщував.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|123*
|124*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000225940
|Дорозміщення UA4000226195
|номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.,
|Дата розміщення
|02.08.2022
|02.08.2022
|Дата оплати за придбані облігації
|03.08.2022
|03.08.2022
|Розмір купонного платежу однією облігацію
|-
|-
|Номінальний рівень дохідності, %
|10.00
|11.00
|Термін обігу (днів)
|161
|336
|Дата погашення
|11.01.2023
|05.07.2023
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|25 119 000
|1 203 036 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|23 710 000
|23 036 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|2 779 942 000
|2 238 906 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|24
|9
|Кількість задоволених заявок, шт.
|22
|8
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|18.00
|20.00
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|10.00
|14.00
|Встановлена дохідність, %
|10.00
|14.00
|Середньозважена дохідність, %
|10.00
|14.00
|Надходження до бюджету
|22 708 252.50
|20 406 210.24
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|125*
|126*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000226260
|Нерозміщений
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.,
|Дата розміщення
|02.08.2022
|02.08.2022
|Дата оплати за придбані облігації
|03.08.2022
|03.08.2022
|Дата сплати відсотків
|28.09.2022
|28.12.2022
|Дата сплати відсотків
|29.03.2023
|28.06.2023
|Дата сплати відсотків
|27.09.2023
|27.12.2023
|Дата сплати відсотків
|26.06.2024
|Розмір купонного платежу однією облігацію
|80.00
|70.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.00
|14.00
|Термін
обігу (днів)
|420
|693
|Дата погашення
|27.09.2023
|26.06.2024
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|2 909 784 000
|0
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|2 909 784 000
|0
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|6 409 784 000
|3674000
|Кількість поданих заявок, шт.
|33
|0
|Кількість задоволених заявок, шт.
|33
|0
|Максимальний рівень дохідності облігацій,%
|16.00
|0.00
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.00
|0.00
|Встановлена дохідність, %
|16.00
|0.00
|Середньозважена дохідність %
|16.00
|0.00
|Надходження до бюджету
|3069036 478.32
|0.00
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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Курс безготівкових валютних операцій
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|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
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