Надходження від продажу «військових облігацій» Мінфіну зменшились до 3 мільярдів

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 2 серпня, зменшило надходження від продажу ОВДП до 3,11 млрд грн.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу шестимісячних ОВДП в гривні під 10% річних надійшло лише 22,71 млн грн.

Крім того, 20,41 млн грн Мінфін залучив від розміщення облігацій терміном обігу один рік під 14% річних.

Ще 3,07 млрд грн надійшло від продажу півторарічних облігацій під 16% річних. Минулого тижня Мінфін зміг розмістити такі облігації на 3,68 млрд грн, піднявши ставку за ними до 16% річних.

Водночас Мінфін зміг розмістити дворічні облігації під 14% річних через відсутність заявок на їх придбання.

Номіновані в іноземній валюті ОВДП Мінфін сьогодні не розміщував.