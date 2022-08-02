Британський фунт 2 серпня втратив імпульс до зростання

У вівторок британський фунт знизився проти долара США та євро. Трейдери купували валюти-прихістку на тлі ризику погіршення відносин між Китаєм та США та перед запланованим на цей тиждень засіданням Банку Англії.

На момент написання статті пара фунт/долар торгувалася зі зниженням на 0,5%, по 1,22055. Проти євро фунт знизився на 0,23%, за євро давали 83 910 пенса.

Банк Англії оголосить своє рішення у четвер. Інвестори очікують на підвищення ключової ставки на 50 базисних пунктів з ймовірністю 95%. Якщо вони мають рацію, то підвищення буде суттєвішим, ніж попередні.

"Якщо Банк Англії воліє підвищити ставку на 25 базисних пунктів, то в короткостроковій перспективі фунт виявиться під тиском, - сказав головний економіст Equiti Capital Стюарт Коул. - Ринок очікує підвищення не менш ніж на 50 базисних пунктів, і (керуючий центрального банку Ендрю) Бейлі натякнув, що це цілком можливо".

Водночас підвищення на 50 базисних пунктів не довго підтримуватиме фунт, додав Коул.

У вівторок компанія Nationwide, що кредитує покупки житла, опублікувала дані, згідно з якими ціни на нерухомість у Великобританії в липні зростали найповільнішим місячним темпом за рік. У Nationwide вважають, що якщо Банк Англії продовжить підвищувати ставки, ринок ще більше охолоне.

"Мабуть, Великій Британії боротися з інфляцією важче, ніж будь-якій іншій розвиненій країні. Її економіка вже демонструє ознаки уповільнення, а у відносинах з ЄС, який залишається її найважливішим торговим партнером, ознак покращення не спостерігається", - сказав Коул.

Останнім часом фунт, як і більшість інших валют, перебуває під тиском проти долара США, який отримує підтримку з боку схильності ринку у неспокійні часи до надійних американських активів.

З початку цього року фунт знизився проти долара приблизно на 10%.