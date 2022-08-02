Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британський фунт 2 серпня втратив імпульс до зростання

13:26 02.08.2022 |

Фінанси

 

У вівторок британський фунт знизився проти долара США та євро. Трейдери купували валюти-прихістку на тлі ризику погіршення відносин між Китаєм та США та перед запланованим на цей тиждень засіданням Банку Англії.

На момент написання статті пара фунт/долар торгувалася зі зниженням на 0,5%, по 1,22055. Проти євро фунт знизився на 0,23%, за євро давали 83 910 пенса.

Банк Англії оголосить своє рішення у четвер. Інвестори очікують на підвищення ключової ставки на 50 базисних пунктів з ймовірністю 95%. Якщо вони мають рацію, то підвищення буде суттєвішим, ніж попередні.

"Якщо Банк Англії воліє підвищити ставку на 25 базисних пунктів, то в короткостроковій перспективі фунт виявиться під тиском, - сказав головний економіст Equiti Capital Стюарт Коул. - Ринок очікує підвищення не менш ніж на 50 базисних пунктів, і (керуючий центрального банку Ендрю) Бейлі натякнув, що це цілком можливо".

Водночас підвищення на 50 базисних пунктів не довго підтримуватиме фунт, додав Коул.

У вівторок компанія Nationwide, що кредитує покупки житла, опублікувала дані, згідно з якими ціни на нерухомість у Великобританії в липні зростали найповільнішим місячним темпом за рік. У Nationwide вважають, що якщо Банк Англії продовжить підвищувати ставки, ринок ще більше охолоне.

"Мабуть, Великій Британії боротися з інфляцією важче, ніж будь-якій іншій розвиненій країні. Її економіка вже демонструє ознаки уповільнення, а у відносинах з ЄС, який залишається її найважливішим торговим партнером, ознак покращення не спостерігається", - сказав Коул.

Останнім часом фунт, як і більшість інших валют, перебуває під тиском проти долара США, який отримує підтримку з боку схильності ринку у неспокійні часи до надійних американських активів.

З початку цього року фунт знизився проти долара приблизно на 10%.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,3804
  0,0329
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 09:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5882  0,27 0,68 40,7618  0,04 0,09
EUR 40,1118  0,36 0,91 41,4353  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,01 0,03 36,9320  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес