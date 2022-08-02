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У правлінні НБУ одностайно підтримали збереження ставки на рівні 25%
Члени Комітету з монетарної політики Нацбанку на засіданні, що відбулося 20 липня, одностайно висловилася за збереження облікової ставки на рівні 25%.
Про це повідомляє НБУ.
Зазначається, що учасники дискусії погодилися, що рішення щодо збереження облікової ставки на рівні 25% наразі є фактично безальтернативним.
"З одного боку, поточний рівень ставки відповідає високим ризикам погіршення очікувань, розгортання інфляційної спіралі, втрати фінансової стабільності та довіри до НБУ. Ставка за депозитними сертифікатами НБУ також наразі перебуває на рівні, що дає змогу абсорбувати структурний профіцит ліквідності, забезпечувати перенесення ефектів від підвищення облікової ставки на процентні ставки банків і відповідно стримувати девальваційний та інфляційний тиски.
З іншого боку, зберігається високий потенціал для додаткового дезінфляційного ефекту від попереднього підвищення ставки з 10% до 25% через посилення монетарної трансмісії та підвищення ринкових ставок як за рахунок ефективної співпраці з Міністерством фінансів, так і через упровадження додаткових заходів з боку НБУ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що подальше перенесення ефекту від червневого підвищення облікової ставки позначиться на зростанні ринкових ставок і надалі сприятиме збільшенню привабливості гривневих активів, що дасть змогу українцям захистити свої гривневі доходи та заощадження від інфляції, а також знизить попит на валютному ринку.
Усі члени КМП вважають, що НБУ ще тривалий час проводитиме жорстку монетарну політику для утримання під контролем інфляційних очікувань та стримування відповідно девальваційного й інфляційного тиску.
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