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Аналітики зафіксували найбільші в 2022 році місячні надходження в криптофонди
09:58 02.08.2022 |
За підсумками липня надходження до криптовалютних інвестиційних продуктів склали $474 млн (максимум з початку року), за тиждень з 23 по 29 липня - $81 млн. Такі дані навели аналітики CoinShares.
Приплив тривав п'ятий тиждень поспіль. У червні відтоки сумарно становили $481 млн.
У традиційних біткоін-фондах спостерігався приплив клієнтських коштів у розмірі $84,8 млн. Зі структур, які дозволяють відкривати шорти за першою криптовалютою, зафіксовано перший за останні п'ять тижнів відтік на $2,6 млн.
За підсумками другого тижня поспіль скоротився інтерес інвесторів до продуктів на базі кількох активів. За останні сім днів вони вивели із них $3,7 млн.
Приплив в Ethereum- та Solana-фонди сповільнився з $8,1 млн до $1,1 млн і з $1,8 млн до $1,5 млн відповідно.
Експерти наголосили на збереженні низької торговельної активності. Обсяг операцій з криптопродуктами за підсумками останнього звітного тижня становив $1,3 млрд, що майже вдвічі нижче за середній показник з початку року ($2,4 млрд).
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