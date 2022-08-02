Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна приєднається до Єдиної зони платежів у євро - Нацбанк

08:57 02.08.2022 |

Фінанси

 

Національний банк активно працює над приєднанням України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Про це повідомила пресслужба Національного банку, передає Укрінформ.

З цією метою розпочато співпрацю з Європейською платіжною радою (ЕРС), яка координує діяльність SEPA.

"Ми вдячні Європейській платіжній раді за готовність підтримати Національний банк України на шляху до поглибленої інтеграції українського і європейського платіжних ринків та приєднання України до SEPA", - сказав заступник голови Національного банку Олексій Шабан під час зустрічі фахівців НБУ та ЕРС.

Він додав, що Україна продовжить діалог та експертні обговорення, щоб спільно визначити критерії процесу приєднання, розробити дорожню карту та покроковий план швидкої інтеграції.

У НБУ підкреслили, що приєднання до SEPA стане знаковою подією для євроінтеграції України та надасть нові можливості українській економіці.

Це, зокрема, сприятиме спрощенню виходу на ринок ЄС для українського бізнесу; зменшенню технічних бар'єрів для виходу українського фінтеху на ринок фінансових послуг ЄС та зниженню вартості грошових переказів з/до країн ЄС.

Як повідомлялося, глави держав та урядів Європейського Союзу 23 червня ухвалили рішення про надання Україні статусу країни-кандидата на входження до ЄС.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,4133
  0,0768
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 09:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5882  0,27 0,68 40,7618  0,04 0,09
EUR 40,1118  0,36 0,91 41,4353  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,01 0,03 36,9320  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес