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Україна приєднається до Єдиної зони платежів у євро - Нацбанк
08:57 02.08.2022 |
Національний банк активно працює над приєднанням України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).
Про це повідомила пресслужба Національного банку, передає Укрінформ.
З цією метою розпочато співпрацю з Європейською платіжною радою (ЕРС), яка координує діяльність SEPA.
"Ми вдячні Європейській платіжній раді за готовність підтримати Національний банк України на шляху до поглибленої інтеграції українського і європейського платіжних ринків та приєднання України до SEPA", - сказав заступник голови Національного банку Олексій Шабан під час зустрічі фахівців НБУ та ЕРС.
Він додав, що Україна продовжить діалог та експертні обговорення, щоб спільно визначити критерії процесу приєднання, розробити дорожню карту та покроковий план швидкої інтеграції.
У НБУ підкреслили, що приєднання до SEPA стане знаковою подією для євроінтеграції України та надасть нові можливості українській економіці.
Це, зокрема, сприятиме спрощенню виходу на ринок ЄС для українського бізнесу; зменшенню технічних бар'єрів для виходу українського фінтеху на ринок фінансових послуг ЄС та зниженню вартості грошових переказів з/до країн ЄС.
Як повідомлялося, глави держав та урядів Європейського Союзу 23 червня ухвалили рішення про надання Україні статусу країни-кандидата на входження до ЄС.
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