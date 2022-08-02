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Золото слабо дорожчає під час торгів 2 серпня
08:40 02.08.2022 |
Вартість золота у вівторок вранці символічно дорожчає, перебуваючи близько 1790 доларів за тройську унцію, свідчать дані торгів.
Станом на 8:12 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростає на 2,1 долара, або на 0,12%, до 1789,8 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 0,8% - до 20,2 долара за унцію.
Інвестори продовжують стежити за обстановкою на світовій арені, оскільки золото традиційно постає як надійніший актив. Попит на золото збільшується через потенційний візит на Тайвань спікера палати представників США Ненсі Пелосі всупереч протестам Пекіна. Це стане першим візитом туди представника із такою посадою з 1997 року.
Також на котирування золота впливає долар. Американська валюта зараз слабшає по відношенню до інших основних світових, так, станом на 7.57 EET курс євро до долара зростав до 1,0269 з рівня минулого закриття в 1,0261 долара, курс долара до єни зменшувався до 130,75 єни з 131, 61 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) нині опускається більш ніж на 0,2%.
Слабкий долар позитивний для золотих котирувань, і вони цілком найближчим часом можуть досягти круглої позначки 1800 за унцію. Така поведінка американської валюти пояснюється тим, що інвестори та спекулянти очікують надалі помірніших темпів посилення монетарної політики в США. За даними CME Group, 82% аналітиків прогнозують збільшення облікової ставки Федеральної резервної системи у вересні на 50 базисних пунктів, до 2,75-3%, і лише 18% аналітиків закладають підвищення на 75 базисних пунктів - як це було двічі влітку.
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