Долар 2 серпня продовжує дешевшати до світових валют

Курс долара до основних світових валют, у тому числі до єни, знижується у вівторок вранці, інвестори продовжують оцінювати перспективи уповільнення підвищення ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США, свідчать дані торгів.

Станом на 7.57 EET курс євро до долара зростав до 1,0269 долара з рівня минулого закриття 1,0261 долара. Курс долара до єни зменшувався до 130,75 єни із 131,61 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускався на 0,21%, до 105,23 пункту. На день раніше індекс уже знизився на 0,6%.

Ринки продовжують очікувати, що Федрезерв уповільнить темпи підвищення облікової ставки після чотирьох підвищення поспіль, у тому числі на 75 базисних пунктів двічі за літо.

За даними CME Group, 82% аналітиків прогнозують збільшення ставки у вересні на 50 базисних пунктів - до 2,75-3%, і лише 18% закладають підвищення на 75 базисних пунктів - до 3-3,5%.

Єна при цьому отримала підтримку як традиційно надійніший актив на тлі ескалації в Азії у зв'язку з потенційним візитом на Тайвань спікера палати представників США Ненсі Пелосі. Якщо візит до китайського острова відбудеться всупереч протестам Пекіна, це стане першим візитом спікера палати представників конгресу США з 1997 року.