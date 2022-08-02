Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар 2 серпня продовжує дешевшати до світових валют

08:24 02.08.2022 |

Фінанси

 

Курс долара до основних світових валют, у тому числі до єни, знижується у вівторок вранці, інвестори продовжують оцінювати перспективи уповільнення підвищення ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США, свідчать дані торгів.

Станом на 7.57 EET курс євро до долара зростав до 1,0269 долара з рівня минулого закриття 1,0261 долара. Курс долара до єни зменшувався до 130,75 єни із 131,61 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускався на 0,21%, до 105,23 пункту. На день раніше індекс уже знизився на 0,6%.

Ринки продовжують очікувати, що Федрезерв уповільнить темпи підвищення облікової ставки після чотирьох підвищення поспіль, у тому числі на 75 базисних пунктів двічі за літо.

За даними CME Group, 82% аналітиків прогнозують збільшення ставки у вересні на 50 базисних пунктів - до 2,75-3%, і лише 18% закладають підвищення на 75 базисних пунктів - до 3-3,5%.

Єна при цьому отримала підтримку як традиційно надійніший актив на тлі ескалації в Азії у зв'язку з потенційним візитом на Тайвань спікера палати представників США Ненсі Пелосі. Якщо візит до китайського острова відбудеться всупереч протестам Пекіна, це стане першим візитом спікера палати представників конгресу США з 1997 року.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,4133
  0,0768
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 09:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5882  0,27 0,68 40,7618  0,04 0,09
EUR 40,1118  0,36 0,91 41,4353  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,01 0,03 36,9320  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес