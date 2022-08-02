Азіатські біржі знижуються 2 серпня на відході трейдерів від ризику

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у вівторок знижуються, трейдери намагаються уникнути ризику на тлі нестабільної геополітичної ситуації у світі, свідчать дані торгів.

Станом на 7.58 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite опускається на 2,86%, до 3166,59 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 3,59%, до 2123,4 пункту, гонконгський Hang Seng %, до 19601 пунктів, південнокорейський KOSPI знижується на 0,71%, до 2434,8 пунктів. Австралійський S&P/ASX 200 зменшується на 0,07%, до 6987,8 пунктів, японський Nikkei 225 - на 1,44%, до 27591,5 пунктів.

У центрі уваги трейдерів знаходиться візит спікера палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню. Повідомлення про це з'явилися наприкінці липня, викликавши гостре невдоволення Пекіна. У МЗС КНР заявили, що у разі візиту Пелосі на острів, Пекін обов'язково вживе рішучих і дієвих заходів для захисту державного суверенітету та територіальної цілісності, а відповідальність за всі серйозні наслідки, що випливають із цього, будуть повністю нести США.

"Ризкові настрої знизилися після повідомлень про те, що спікер палати представників США Пелосі здійснить свій візит до Тайваню. Інвестори, ймовірно, шукатимуть захисні позиції, оскільки геополітична ситуація може загостритися в найближчі кілька днів", - заявив агентству Ассошіейтед Прес аналітик ActivTrades Андерсон Алвес (Anderson Alves).

Крім того, інвестори оцінюють рішення Центробанку Австралії, який очікувано підвищив ставку до 1,85% річних із 1,35%.