Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Азіатські біржі знижуються 2 серпня на відході трейдерів від ризику

08:18 02.08.2022 |

Фінанси

 

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у вівторок знижуються, трейдери намагаються уникнути ризику на тлі нестабільної геополітичної ситуації у світі, свідчать дані торгів.

Станом на 7.58 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite опускається на 2,86%, до 3166,59 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 3,59%, до 2123,4 пункту, гонконгський Hang Seng %, до 19601 пунктів, південнокорейський KOSPI знижується на 0,71%, до 2434,8 пунктів. Австралійський S&P/ASX 200 зменшується на 0,07%, до 6987,8 пунктів, японський Nikkei 225 - на 1,44%, до 27591,5 пунктів.

У центрі уваги трейдерів знаходиться візит спікера палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню. Повідомлення про це з'явилися наприкінці липня, викликавши гостре невдоволення Пекіна. У МЗС КНР заявили, що у разі візиту Пелосі на острів, Пекін обов'язково вживе рішучих і дієвих заходів для захисту державного суверенітету та територіальної цілісності, а відповідальність за всі серйозні наслідки, що випливають із цього, будуть повністю нести США.

"Ризкові настрої знизилися після повідомлень про те, що спікер палати представників США Пелосі здійснить свій візит до Тайваню. Інвестори, ймовірно, шукатимуть захисні позиції, оскільки геополітична ситуація може загостритися в найближчі кілька днів", - заявив агентству Ассошіейтед Прес аналітик ActivTrades Андерсон Алвес (Anderson Alves).

Крім того, інвестори оцінюють рішення Центробанку Австралії, який очікувано підвищив ставку до 1,85% річних із 1,35%.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,4133
  0,0768
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 09:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5882  0,27 0,68 40,7618  0,04 0,09
EUR 40,1118  0,36 0,91 41,4353  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,01 0,03 36,9320  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес