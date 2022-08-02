Американські фондові індекси 1 серпня впали після найбільш вдалого місяця з 2020 року

Уолл-стріт закрилася зниженням після нестійкої сесії у понеділок, коли акції Exxon Mobil та інших енергетичних компаній переважили зростання Boeing, оскільки інвестори відпрацювали найбільше місячне зростання фондового ринку США за два роки.

Акції втратили частину сильного ралі минулого тижня, який був викликаний ставками на те, що Федеральній резервній системі, можливо, не доведеться бути настільки агресивним з підвищенням відсоткових ставок, як дехто побоювався.

Крім того, завдяки сильнішим, ніж очікувалося, результатам другого кварталу, S&P 500 та Nasdaq у липні продемонстрували найбільший відсотковий приріст за місяць з 2020 року.

S&P 500 вагався між зростанням і падінням у понеділок, оскільки деякі інвестори стали обережнішими після недавнього ралі.

Федеральна резервна система заявляє, що прагне приборкати інфляцію та знизити попит за допомогою підвищення процентних ставок, але деякі інвестори та аналітики побоюються, що її агресивні дії можуть призвести до зростання безробіття та завдати шкоди економіці.

"Все ще залишається багато питань про те, чи дійсно ми в глухому куті з економічної точки зору, і, ймовірно, це не так", - сказав Том Мартін, старший портфельний менеджер GLOBALT Investments в Атланті. "Ми навіть близько не підійшли до (економічних) наслідків підвищення відсоткових ставок ФРС".

Згідно зі звітом, виробнича активність у США у липні сповільнилася менше, ніж очікувалося, з ознаками послаблення обмежень на постачання.

Ці дані з'явилися після опитувань, що показують, що заводи в Азії та Європі боролися за зростання у липні, оскільки зниження світового попиту та суворі обмеження Китаю у зв'язку з COVID-19 уповільнили виробництво.

Ціни на нафту впали через проблеми з попитом, що, своєю чергою, позначилося на енергетичному секторі. Енергетичний індекс S&P 500 упав і став найглибшим серед 11 секторів.

Exxon Mobil втратила 2,5% і опинилася в числі компаній, які найбільше сприяли падінню S&P 500.

Щомісячний звіт про зайнятість у США у п'ятницю буде проаналізовано на наявність підказок про наступні кроки ФРС у її боротьбі з інфляцією, яка була високою за останні десятиліття.

Центральний банк США підвищив процентні ставки на 2,25 процентних пункти цього року і пообіцяв, що орієнтуватиметься на дані у своєму підході до майбутніх підвищення.

Акції Boeing Co зросли на 6,1% після того, як агентство Reuters повідомило, що авіаційний регулятор США затвердив план перевірки та модифікації авіабудівника для відновлення постачання 787 Dreamliner.

S&P 500 упав приблизно на 14% у 2022 році. Однак нещодавні квартальні звіти показали, що прибуток компаній виявився набагато стійкішим, ніж передбачалося. За даними Refinitiv, із 283 компаній S&P 500, які повідомили про результати, 78% перевищили оцінки прибутку. Довгостроковий середній показник становить 66%.

S&P 500 знизився на 0,28% і завершив сесію на позначці 4118,59 пунктів.

Індекс Nasdaq знизився на 0,18% до 12 368,98 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,14% до 32 798,60 пунктів.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі мала відвідати Тайвань у вівторок. Китай попередив, що його військові ніколи не «сидітимуть склавши руки», якщо він відвідає самоврядний острів, на який претендує Пекін.

Акції PerkinElmer Inc підскочили після того, як медична діагностична фірма заявила, що продасть частину свого бізнесу разом із торговою маркою приватної інвестиційної компанії New Mountain Capital на суму до 2,45 млрд доларів готівкою.

На фондовому ринку США падаючі акції перевищували зростання у співвідношенні 1,1 до 1.

S&P 500 показав 5 нових максимумів та 31 новий мінімум; Nasdaq зафіксував 68 нових максимумів та 98 нових мінімумів.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 10,3 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,8 млрд акцій за попередні 20 сесій.