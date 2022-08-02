Нацбанк знову посилив вимоги до валютних обмінників

Національний банк України (НБУ) посилив вимоги до правил організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні.

Відповідні зміни містить постанова правління Нацбанку №166 від 29 липня, яка набуде чинності з 1 листопада, повідомляє пресслужба регулятора.

Цією постановою Нацбанк установив уніфіковані правила до організації захисту приміщень банків та небанківських установ, що працюють на ринку валютних операцій. Йдеться про небанківські фінансові установи та операторів поштового зв'язку, які мають ліцензію на здійснення валютних операцій.

Зокрема, Національний банк передбачив:

* обов'язковість облаштування приміщення небанківської установи охоронними системами відеоспостереження;

* обов'язковість застосування охорони, технічної та фізичної, залежно від обсягів готівки, з якою працює небанківська установа;

* обов'язковість обладнання робочого місця касира небанківської установи залежно від обсягів готівки або касовими машинами, або конструктивними елементами відгороджувальних конструкцій;

* обов'язковість зберігання цінностей у сховищі або сейфі, що використовується як сховище.

В Нацбанку пояснюють таке рішення потребою у підвищенні безпеки в умовах воєнного стану, а також необхідністю збалансування вимог до діяльності банків та небанківських установ на ринку надання фінансових послуг, зокрема здійснення валютних операцій, а також посиленням безпеки роботи та захисту касових працівників та клієнтів небанківських установ.

Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% - до 36,56 грн/$. Крім того, Нацбанк жорсткіше обмежив операції з гривневими картками українських банків за кордоном.

Після цього курс долара в обмінниках перевищив 40 грн/$.

Своєю чергою НБУ посилив вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою, зокрема, заборонив їм виставляти курси валют на вуличних табло.

Нагадаємо, з кінця лютого, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Нацбанк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн/$.