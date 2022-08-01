Курс євро до долара прискорив зростання на макростатистиці єврозони

Курс євро до долара у понеділок вдень прискорив темпи зростання після виходу даних про ділову активність у промисловості єврозони, свідчать дані торгів.

Станом на 11:56 ЕЕТ курс євро до долара зростає до 1,0252 долара з рівня минулого закриття в 1,0218 долара; до виходу статистики євро коштував приблизно 1,023 долара.

Курс долара до ієни водночас зменшується до 132,45 єни із 133,19 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускається на 0,37%, до 105,51 пункту.

За даними S&P Global, індекс ділової активності (PMI) в галузі промислового виробництва 19 країн єврозони, за остаточною оцінкою, у липні становив 49,8 пунктів при прогнозі в 49,6 пунктів. Значення PMI промисловості найбільшої економіки валютного блоку - Німеччини - також виявилося вищим за очікування: 49,3 пункту при прогнозі в 49,2 пункту.

Курс долар у той же час продовжать зазнавати тиску через очікування слабкішого підвищення облікової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США у вересні. За даними CME Group, 68,5% аналітиків прогнозують збільшення на 50 базових пунктів. У липні та червні ставку було двічі підвищено на 75 базисних пунктів.