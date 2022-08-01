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Ціна золота знижується 1 серпня після помітного зростання минулого тижня
09:11 01.08.2022 |
Вартість золота вранці першого дня серпня дещо коригується після помітного подорожчання минулого тижня, свідчать дані торгів.
Станом на 8:10 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 5,8 долара, або на 0,33%, до 1776 доларів за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 0,44% - до 20,108 долара за унцію.
За весь минулий тиждень золото зросло в ціні більш ніж на 3%, і це стало найсильнішим тижневим збільшенням із зими, коли за п'ять днів наприкінці лютого - на початку березня дорогоцінний метал подорожчав на 4,2%.
Ціна золота дещо коригується за відсутності значних чинників після того, як вона отримала помітну підтримку на результатах засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США. Коментарі глави регулятора Джерома Пауелла і первинні дані, які говорять про рецесію в Штатах, говорять про можливий більш м'який підхід до монетарної політики Федрезерва в найближчому майбутньому, що знижує знижувальну дію на ринки дорогоцінних металів.
Регулятор за підсумками липневого засідання підняв ставку такими ж темпами, як у червні - на 75 базисних пунктів, до 2,25-2,5% річних. За даними CME Group, 70% аналітиків прогнозують збільшення цієї ставки у вересні вже на 50 базових пунктів.
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