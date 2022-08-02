Фінансові новини
- |
- 02.08.22
- |
- 01:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Нічого критичного не відбулося»: в НБУ пояснили дестабілізацію на ринку валюти
08:26 01.08.2022 |
Неможливість миттєво підкріпити обмінні каси готівковою валютою стала однією з причин дестабілізації на ринку, але ця ситуація тимчасова.
Як передає Укрінформ, про це заявив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин у Фейсбуці.
"Дестабілізація на ринку готівкової валюти після ослаблення офіційного курсу має тимчасовий характер. Неможливість миттєво підкріпити обмінні каси готівковою валютою стала однією з причин поточної ситуації", - написав він.
Данилишин додав, що Нацбанк та банки вживають заходів для наближення курсу готівкового ринку до нового офіційного курсу.
За його словами, перші дні роботи міжбанківського валютного ринку після встановлення офіційного курсу на рівні 36,5686 показали, що в Україні немає проблем з безготівковим доларом, і на міжбанківському ринку є профіцит валюти, який дозволяє НБУ поповнювати золотовалютний резерв.
"Тому питання наближення безготівкового і готівкового курсу має технічний характер, який впирається в логістичні процеси, пов'язані із завезенням готівкової валюти в Україну та з підкріпленням кас банків у Києві та в регіонах", - пояснив Данилишин.
Він зазначив, що, оцінюючи перспективи валютного ринку в Україні, слід звернути увагу на те, що команда Президента України та міжнародні партнери не залишають Україну сам на сам з її проблемами. Зокрема, нещодавно відбулось розблокування українських портів, аграрії продовжують збір зернових, налагоджуються транспортні коридори для іншого експорту, Україна отримує допомогу від міжнародних організацій, від ЄС та США. Крім цього, в ЄС та США готується законодавство, яке дозволить використовувати заморожені російські активи для допомоги Україні.
"Тимчасові труднощі на готівковому ринку не можуть зупинити ті позитивні тенденції в економічному секторі, які з'явились завдяки спільним зусиллям української влади та міжнародних партнерів. Тому закликаю з більшим оптимізмом дивитись на перспективи гривні", - наголосив глава Ради НБУ.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 21 липня скоригував офіційний курс гривні до долара США на 25% - до 36,5686 грн/дол.
Крім цього, 29 липня Національний банк посилив вимоги до небанківських установ, що здійснюють торгівлю готівковою валютою. Курси валют можна буде дізнатися тільки в приміщеннях обмінників, а сам процес купівлі/продажу здійснюватиметься з обов'язковим відеоспостереженням.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Перше судно з українським зерном вийшло з порту «Одеса»
|НБУ звинуватив небанківські обмінники у штучній девальвації гривні, заборонив їм виставляти табло з курсами та впровадив інші обмеження
|Нове завдання Ольги Совгирі. Навіщо Зеленському прямо зараз знадобився контроль над КСУ
|Призначення Костіна і Совгирі: Чому Зеленський не боїться гніву західних партнерів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нацбанк знову посилив вимоги до валютних обмінників
|Кредитный портфель украинских банков в июне-2022 сократился на 0,5%, а NPL вырос на 6,9% - НБУ
|Депозитні ставки для фізосіб 01.09.22
|Банкіри очікують припинення зростання курсу долара на «сірому» ринку та його корекцію - опитування
|У Раді Нацбанку спрогнозували зниження курсу долара в обмінниках
|Японські фондові індекси завершили торги 1 серпня впевненим зростанням
Бізнес
|Китай намагається утримати Південну Корею поза очолюваного США напівпровідникового альянсу
|Парламент США просунувся у затвердженні законопроекту про субсидії для національної напівпровідникової галузі
|Корейські виробники тягових батарей вважають вимоги Євросоюзу щодо вторинної переробки завищеними
|Саудівська Аравія збудує хмарочос завдовжки 120 км і висотою майже 500 м
|В Україні вже 12 тис. терміналів Starlink - це європейський рекорд
|Meta запускає безкоштовне навчання для українського бізнесу
|Китай відправив на свою орбітальну станцію лабораторний модуль «Веньтянь»