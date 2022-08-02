«Нічого критичного не відбулося»: в НБУ пояснили дестабілізацію на ринку валюти

Неможливість миттєво підкріпити обмінні каси готівковою валютою стала однією з причин дестабілізації на ринку, але ця ситуація тимчасова.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин у Фейсбуці.

"Дестабілізація на ринку готівкової валюти після ослаблення офіційного курсу має тимчасовий характер. Неможливість миттєво підкріпити обмінні каси готівковою валютою стала однією з причин поточної ситуації", - написав він.

Данилишин додав, що Нацбанк та банки вживають заходів для наближення курсу готівкового ринку до нового офіційного курсу.

За його словами, перші дні роботи міжбанківського валютного ринку після встановлення офіційного курсу на рівні 36,5686 показали, що в Україні немає проблем з безготівковим доларом, і на міжбанківському ринку є профіцит валюти, який дозволяє НБУ поповнювати золотовалютний резерв.

"Тому питання наближення безготівкового і готівкового курсу має технічний характер, який впирається в логістичні процеси, пов'язані із завезенням готівкової валюти в Україну та з підкріпленням кас банків у Києві та в регіонах", - пояснив Данилишин.

Він зазначив, що, оцінюючи перспективи валютного ринку в Україні, слід звернути увагу на те, що команда Президента України та міжнародні партнери не залишають Україну сам на сам з її проблемами. Зокрема, нещодавно відбулось розблокування українських портів, аграрії продовжують збір зернових, налагоджуються транспортні коридори для іншого експорту, Україна отримує допомогу від міжнародних організацій, від ЄС та США. Крім цього, в ЄС та США готується законодавство, яке дозволить використовувати заморожені російські активи для допомоги Україні.

"Тимчасові труднощі на готівковому ринку не можуть зупинити ті позитивні тенденції в економічному секторі, які з'явились завдяки спільним зусиллям української влади та міжнародних партнерів. Тому закликаю з більшим оптимізмом дивитись на перспективи гривні", - наголосив глава Ради НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 21 липня скоригував офіційний курс гривні до долара США на 25% - до 36,5686 грн/дол.

Крім цього, 29 липня Національний банк посилив вимоги до небанківських установ, що здійснюють торгівлю готівковою валютою. Курси валют можна буде дізнатися тільки в приміщеннях обмінників, а сам процес купівлі/продажу здійснюватиметься з обов'язковим відеоспостереженням.