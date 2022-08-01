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З початку війни Україна отримала майже $13 мільярдів міжнародної фіндопомоги - НБУ
Станом на 26 липня 2022 року міжнародна фінансова допомога Україні сягнула майже 13 млрд дол., проте цього було недостатньо для компенсації відпливу з країни валюти.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в інфляційному звіті за липень 2022 року, підготовленому НБУ.
"Міжнародна фінансова допомога стала вагомим джерелом валютних надходжень у країну. Загальний обсяг такої допомоги в ІІ кварталі становив 6,5 млрд дол., а з початку повномасштабної війни - майже 13 млрд дол. (станом на 26.07.2022)", - йдеться в документі.
Значна частина цієї допомоги надходить у вигляді грантів, що разом зі стійкими переказами, забороною на виведення дивідендів і скороченням реінвестованих доходів дало змогу звести поточний рахунок зі значним профіцитом.
Проте, зазначають в НБУ, загального обсягу міжнародної допомоги було недостатньо для компенсації відпливу валюти з країни, який був сформований насамперед збільшенням готівки поза банками та зростанням заборгованості за торговими кредитами (зокрема, через логістичні труднощі та небажання експортерів заводити виручку до країни).
У результаті валютний ринок балансувався інтервенціями НБУ, через це резерви протягом другого кварталу зменшилися на 5,3 млрд дол. - до 22,8 млрд дол.
Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця року Україна отримає ще близько 20 млрд дол. допомоги та підтримки від міжнародних партнерів.
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