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АНАЛІТИКА

Японські фондові індекси завершили торги 1 серпня впевненим зростанням

13:04 01.08.2022 |

Фінанси

 

Японський ринок акцій провів найкращий день приблизно за два тижні, чому сприяли позитивні звіти про прибуток компаній, повідомило агентство Рейтер. Водночас невизначеність щодо перспектив глобального економічного зростання стримувала подальше зростання.

Індекс Nikkei зріс на 0,7% і закрився на позначці 27 993 пунктів, а ширший індекс Topix піднявся на 1% до 1 960 пунктів. Для обох індексів це стало найбільшим зростанням із 20 липня.

Липень ці індекси завершили з найкращим місячним результатом з кінця 2020 року. З початку року вони втрачають близько 3%, тоді як світовий ринок акцій загалом просів на 15%, проте аналітики кажуть, що каталізаторів для підйому у японських акцій не так багато.

"Середньо і довгострокові інвестори залишаються осторонь", - говорить Ютака Міура, старший аналітик з акцій у Mizuho Securities, при цьому в понеділок більшість покупок робили внутрішні інвестори.

Акції виробника ліків Sumitomo Pharma зросли на 8% після оголошення квартального прибутку минулого тижня. Акції Ajinomoto подорожчали на 6,4% завдяки збільшеному прибутку.

Акції виробника будівельних матеріалів TOTO, що опублікував фінансовий звіт у п'ятницю, підвищилися на 7,2%.

Акції Sony впали на 3,2% після того, як конгломерат скоротив свої прогнози з посиланням на ослаблення інтересу споживачів.

Акції компаній з виробництва електроніки Fujitsu та Alps Alpine впали на 6,6% і 13,4% відповідно, оскільки зростання витрат на матеріали та логістику позначилося на їхньому прибутку.

Макроекономічні дані та корпоративні результати, ймовірно, зададуть тон для решти тижня.

Дані за індексом менеджерів із постачання в Японії та інших країнах Азії виявилися слабкими, а виробнича активність у Японії у липні зростала найнижчими темпами за останні 10 місяців.

Якщо дані щодо США, які вийдуть сьогодні, виявляться слабкими, це може навіть допомогти ринкам - інвестори можуть вважати, що таке послаблення сповільнить підвищення процентних ставок.

Після закінчення торгів авіакомпанії Japan Airlines та All Nippon Airways повідомили про скорочення квартальних збитків.

Цього тижня результати представлять ігрова компанія Nintendo, мережа універмагів Usetan Mitsukoshi, виробник важкої техніки Kubota та кілька великих торгових будинків Японії, включаючи Sumitomo та Marubeni.
 

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