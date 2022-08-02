S&P 500 та Nasdaq 29 липня зафіксували найбільше щомісячне зростання з 2020 року

Акції США виросли у своєму нещодавньому ралі в п'ятницю після оптимістичних прогнозів Apple та Amazon.com, а S&P 500 та Nasdaq продемонстрували найбільше місячне прецентне зростання з 2020 року.

Більшість секторів S&P 500 закрилися у плюсі, при цьому енергетика зросла на 4,5%, більше, ніж у будь-якому іншому секторі S&P. Акції Chevron Corp зросли на 8,9%, а акції Exxon Mobil підскочили на 4,6% після того, як компанії повідомили про рекордний квартальний виторг.

Акції Apple Inc зросли на 3,3% після того, як компанія заявила, що нестача запчастин знижується, а попит на iPhone зберігається. Amazon.com Inc підскочила на 10,4% після того, як прогнозувала стрибок виторгу в третьому кварталі через збільшення комісійних за свої підписки на програму лояльності Prime.

"На сьогоднішньому ринку цифри Amazon і Apple підтримують ідею ринку про те, що дві великі компанії, які складають значну частину S&P, поки що, схоже, здатні пережити ці важкі часи", - сказав Рік Меклер. партнер Cherry Lane Investments, сімейного інвестиційного офісу в Нью-Верноні, штат Нью-Джерсі.

Акції також виросли цього тижня на припущеннях інвесторів про те, що Федеральній резервній системі, можливо, не потрібно бути настільки агресивним із підвищенням відсоткових ставок, як дехто побоювався.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 315,5 пунктів, або 0,97%, до 32 845,13 пунктів; S&P 500 додав 57,86 пунктів, або 1,42%, до 4 130,29, а Nasdaq Composite додав 228,10 пунктів, або 1,88%, до 12 390,69.

Усі три основні індекси зросли за місяць та за тиждень. S&P 500 за липень додав близько 9,1%, що стало найбільшим місячним процентним приростом з листопада 2020 року, тоді як Nasdaq підскочив у липні приблизно на 12,3%, що стало найбільшим місячним приростом із квітня 2020 року.

Щодо інших доходів, акції Intel Corp впали на 8,6% після того, як компанія скоротила річні прогнози продажу та прибутку, а також не виправдала оцінки другого кварталу.

Корпоративні результати США за другий квартал в основному виявилися кращими, ніж очікувалося.

З 279 компаній S&P 500, які на даний момент повідомили про доходи, 77,8% перевершили очікування. За даними IBES від Refinitiv, прибуток компаній зі списку S&P 500 тепер, як очікується, зросте на 7,1% за квартал порівняно з 5,6% на початку липня.

Денні економічні дані показали, що вартість робочої сили у США сильно зросла у другому кварталі, оскільки напружений ринок праці сприяв зростанню заробітної плати.

Але у четвер урядовий звіт показав, що американська економіка несподівано скоротилася у другому кварталі, припускаючи для деяких інвесторів, що економіка перебуває на порозі рецесії. Вони сказали, що це може утримати ФРС від подальшого агресивного підвищення ставок, оскільки вона виборює високу інфляцію.

Обсяг торгів на біржах США становив 11,35 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,79 млрд акцій за всю сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 2,92 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,44 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 зафіксував три нових 52-тижневих максимуми та 33 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 63 нових максимуми та 82 нових мінімуму.