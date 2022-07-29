Уряд дозволив банкам збільшувати ставку до 20% для нових кредитів

Кабінет Міністрів України сьогодні вніс зміни в положення щодо програм цільового кредитування, згідно з якими банки на період воєнного стану зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів.

Як передає Укрінформ, про це під час засідання уряду повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Серед інших урядових рішень, які сьогодні приймаємо для відновлення економічної активності, - це зміни в положення щодо програм цільового кредитування. Після підвищення облікової ставки з боку НБУ такі програми загальмували. Про це говорить бізнес. Тому уряд сьогодні внесе зміни, які дадуть змогу прибрати ті бар'єри, що з'явилися за програмою «5-7-9», фінансового лізингу і програмою державних портфельних гарантій. На період воєнного стану банки тепер зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів», - наголосив він.

За словами Шмигаля, акцент також робиться на інвестиційних кредитах; основна мета змін - активізувати програми пільгового кредитування для бізнесу.