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Уряд дозволив банкам збільшувати ставку до 20% для нових кредитів

22:11 29.07.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Кабінет Міністрів України сьогодні вніс зміни в положення щодо програм цільового кредитування, згідно з якими банки на період воєнного стану зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів.

Як передає Укрінформ, про це під час засідання уряду повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Серед інших урядових рішень, які сьогодні приймаємо для відновлення економічної активності, - це зміни в положення щодо програм цільового кредитування. Після підвищення облікової ставки з боку НБУ такі програми загальмували. Про це говорить бізнес. Тому уряд сьогодні внесе зміни, які дадуть змогу прибрати ті бар'єри, що з'явилися за програмою «5-7-9», фінансового лізингу і програмою державних портфельних гарантій. На період воєнного стану банки тепер зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів», - наголосив він.

За словами Шмигаля, акцент також робиться на інвестиційних кредитах; основна мета змін - активізувати програми пільгового кредитування для бізнесу.
 

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