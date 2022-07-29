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Нацбанк України цього тижня викупив з ринку $650 млн - рекорд від початку війни
20:39 29.07.2022 |
Національний банк України (НБУ), який з кінця березня щотижня підтримував гривню валютними інтервенціями, завдяки девальвації минулого тижня офіційного курсу гривні на 25% цього тижня викупив із ринку $682,8 млн.
Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, одночасно він продав лише $32,9 млн, відповідно "чиста" купівля валюти цього тижня становила $649,9 млн - найкращий результат не лише з початку війни, а й з кінця 2019 року.
У результаті в липні обсяг інтервенцій НБУ на ринку впав трохи більше $1 млрд, тоді як у червні Нацбанк продавав майже $1 млрд в середньому за тиждень.
Загалом із початку року до 29 липня включно НБУ придбав на ринку $2 млрд 775,6 млрд та EUR111,0 млн, а продав $15 млрд 41,7 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.
Також із початку війни купівля валюти склала $2 млрд 118,7 млн та EUR111,0 млн, а продаж - $12 млрд 271,5 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.
Як повідомлялося, інтервенції НБУ в червні зросли до $4 млрд з $3,4 млрд у травні, $2,2 млрд у квітні, $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому та $1,31 млрд у січні.
У результаті міжнародні резерви України за червень знизилися на 9% - до $22,76 млрд, а з початку року їхнє падіння склало вже 26,5%, або $8,18 млрд.
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