Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк України цього тижня викупив з ринку $650 млн - рекорд від початку війни

20:39 29.07.2022 |

Фінанси

 

Національний банк України (НБУ), який з кінця березня щотижня підтримував гривню валютними інтервенціями, завдяки девальвації минулого тижня офіційного курсу гривні на 25% цього тижня викупив із ринку $682,8 млн.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, одночасно він продав лише $32,9 млн, відповідно "чиста" купівля валюти цього тижня становила $649,9 млн - найкращий результат не лише з початку війни, а й з кінця 2019 року.

У результаті в липні обсяг інтервенцій НБУ на ринку впав трохи більше $1 млрд, тоді як у червні Нацбанк продавав майже $1 млрд в середньому за тиждень.

Загалом із початку року до 29 липня включно НБУ придбав на ринку $2 млрд 775,6 млрд та EUR111,0 млн, а продав $15 млрд 41,7 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

Також із початку війни купівля валюти склала $2 млрд 118,7 млн та EUR111,0 млн, а продаж - $12 млрд 271,5 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

Як повідомлялося, інтервенції НБУ в червні зросли до $4 млрд з $3,4 млрд у травні, $2,2 млрд у квітні, $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому та $1,31 млрд у січні.

У результаті міжнародні резерви України за червень знизилися на 9% - до $22,76 млрд, а з початку року їхнє падіння склало вже 26,5%, або $8,18 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на неділя
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,9965
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8147  0,44 1,11 41,0150  0,44 1,08
EUR 40,0915  0,47 1,19 41,6356  0,45 1,09

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес