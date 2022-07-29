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Курс євро зростає до долара 29 липня на даних про новий рекорд інфляції в єврозоні

14:37 29.07.2022 |

Фінанси

 

Курс євро до долара продовжує зростати в останній день липня, тоді як трейдери оцінюють дані про нове рекордне зростання споживчих цін у єврозоні, свідчать дані торгів.

Станом на 13:59 ЕЕТ курс євро до долара зростає до 1,0244 долара з рівня минулого закриття в 1,0196 долара; курс долара до єни зменшується до 133,25 єни із 134,28 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускається на 0,53%, до 105,79 пунктів.

Раніше в п'ятницю Євростат повідомив, що річна інфляція в єврозоні за підсумками липня несподівано прискорилася до 8,9%, тим самим оновивши новий історичний максимум. За липень при цьому споживчі ціни зросли лише на 0,1%.

Долар тим часом продовжує слабшати під впливом останніх даних. Так, згідно з першою оцінкою міністерства торгівлі США, ВВП країни знизився другий квартал поспіль - на 0,9% у перерахунку на рік. При цьому аналітики чекали на невелике зростання.

Пізніше валютні трейдери оцінюватимуть нову американську макростатистику. Перед відкриттям основних торгів у США буде опубліковано інформацію про доходи населення країни, які, за прогнозами, у червні зросли 0,5% порівняно з травнем. Також стануть відомі дані про індекс споживчих настроїв університету Мічігану, який імовірно, згідно з остаточною оцінкою, в липні зріс до 51,1 пункту з червневих 50 пунктів.
 

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