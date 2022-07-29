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АНАЛІТИКА

Обсяг готівки в обігу в Україні за І півріччя зріс на 7,4% - НБУ

12:44 29.07.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Обсяг готівки в обігу в Україні за січень-червень 2022 року зріс на 7,4%, або на 46,4 млрд грн, - до 674 млрд грн, тоді як за аналогічний період 2021 року цей показник зменшився на 0,8%, або 4,7 млрд грн, свідчать дані Національного банку України (НБУ), оприлюднені в телеграм-каналі в п'ятницю.

За даними НБУ, за другий квартал обсяг готівки зменшився на 11 млрд грн, або 2%.

Зазначено, що станом на 1 липня 2022 року в готівковому обігу країни перебувало 3 млрд банкнот на суму 668,7 млрд грн та 14,1 млрд монет на 5,1 млрд грн.

Зокрема, купюр номіналом 1 грн - 396,2 млн шт. (13,4%), 2 грн - 156,8 млн шт. (5,3%), 5 грн - 163,4 млн шт. (5,5%), 10 грн - 116,6 млн шт. (4%), 20 грн - 151,1 млн шт. (5,1%), 50 грн - 140,3 млн шт. (4,8%), 100 грн - 251,1 млн шт. (8,5%), 200 грн - 723,2 млн шт. (24,5%), 500 грн - 736,2 млн шт. (24,9%), 1000 грн - 118,1 млн шт. (4%).

В обігу також були монети номіналом 10 коп. - 4 млрд шт. (28,5%), 50 коп. - 1,306 млрд шт. (9,3%), "золоті" 1 грн - 438,6 млн шт. (3,1%) та "срібні" 1 грн - 422,4 млн шт. (3%), 2 грн - 403 млн шт. (2,9%), 5 грн - 145,7 млн шт. (1%), 10 грн - 113,8 млн шт. (0,8%).

Крім того, в обігу є монети, які перестали бути засобом оплати, зокрема 1 коп. - 2,432 млрд шт. (17,3%), 2 коп. - 1,394 млрд шт. (9,9%), 5 коп. - 1,837 млрд шт. (13,1%), 25 коп. - 1,57 млрд шт. (11,1%).

Уточнюється, що станом на початок липня на одного українця припадало 72 банкноти та 166 розмінних монет, які є засобом платежу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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