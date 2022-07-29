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АНАЛІТИКА

Ціна на золото 29 липня зростає на макроекономічних факторах

09:58 29.07.2022 |

Фінанси

 

Вартість золота зростає в останній робочий день місяця за рахунок макроекономічних факторів, що підвищують його привабливість як актив-прихісток, свідчать дані торгів.

Станом на 9:26 EET ціна серпневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex збільшується на 14 доларів, або на 0,8%, до 1764,3 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 3,26% - до 20,172 долара за унцію.

Глобальна інфляція залишається високою, крім того, за попередньою оцінкою міністерства торгівлі США, економіка країни вступила в рецесію, що підвищує "захисну" значущість золота. Дані про ВВП Штатів до того ж послабили долар, що дає додатковий позитив для котирувань сировинних біржових активів, до яких належать дорогоцінні метали.

Зараз і надалі може спостерігатися помірне зростання цін на золото через збереження інфляційного тиску та ризики зниження економічної активності у світі, зазначив редактор Gold Newsletter Брієн Люндін (Brien Lundin), чию думку наводить Market Watch.

І за підсумками тижня котирування золота можуть знову опинитися у плюсі ​​- з понеділка дорогоцінний метал подорожчав більш ніж на 2%.
Ключові теги: золото
 

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