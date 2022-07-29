Фондові біржі Азії 29 липня переважно знижуються на несподіваному уповільненні економіки США

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у п'ятницю переважно опускаються, трейдери оцінюють дані про несподіване зниження ВВП США, що може вплинути і на економіку в Азії, свідчать дані торгів.

Станом на 7:39 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижується на 0,72%, до 3258,86 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,74%, до 2187,03 пункту, гонконгський Hang Seng Ind %, до 20165,18 пунктів. Південнокорейський KOSPI збільшується на 0,39%, до 2444,83 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,89%, до 6950,8 пунктів. Японський Nikkei 225 зменшується на 0,25% до 27745,5 пункту.

Згідно з першою оцінкою міністерства торгівлі США, ВВП країни знизився другий квартал поспіль - на 0,9% у перерахунку на рік. При цьому очікувалося, навпаки, деяке квартальне зростання. Це посилило побоювання щодо можливої ​​рецесії.

У той же час, певний оптимізм із США приносять корпоративні новини. У четвер про свої фінансові результати за минулий квартал відзвітували такі гіганти як Apple та Amazon. Незважаючи на побоювання можливого впливу уповільнення економіки, показники обох компаній виявилися кращими за прогнози, за рахунок чого їхні акції на постторгах дорожчають на 3% і 13,6% відповідно.