Фондові індекси США 29 липня зростали другий день поспіль

Всі три основні індекси зросли більш ніж на 1%, оскільки дані, що свідчать про другий квартальний спад економіки поспіль, підживлюють спекуляції інвесторів про те, що Федеральному резерву, можливо, не потрібно бути настільки агресивним із підвищенням відсоткових ставок, як дехто побоювався.

Прибутковість еталонних 10-річних казначейських облігацій знизилася слідом за даними, тоді як сектори комунальних послуг і нерухомості, які мають тенденцію зростати, коли прибутковість падає, були найприбутковішими секторами S&P 500 за день.

Зниження прибутковості може свідчити про те, що "ринки думають, що ФРС в якийсь момент доведеться розвернутися і знизити ставки, можливо, протягом наступного 12-місячного періоду", - сказала Мона Махаджан, старший інвестиційний стратег Edward Jones.

«Це означає, що темп посилення стане поступовим у майбутньому».

Крім того, прогноз зростання прибутку в другому кварталі цього тижня підвищився, оскільки все більше компаній S&P 500 представили результати, які перевершили очікування аналітиків. Серед них акції Ford Motor Co підскочили на 6,1% після того, як компанія повідомила про вищий, ніж очікувалося, квартальний чистий прибуток.

Після закриття торгів акції Amazon.com зросли більш ніж на 12%, оскільки онлайн-рітейлер повідомив про квартальні продажі, які перевершили оцінки Уолл-стріт. Amazon.com завершив чергову сесію зростанням на 1,1%. Акції Apple зросли більш ніж на 3% у неробочий час після квартального звіту компанії та оптимістичних прогнозів, а ф'ючерси на електронне міні-обладнання S&P 500 зросли на 2% із запізненням.

На початку дня Міністерство торгівлі США повідомило, що американська економіка несподівано скоротилася у другому кварталі - це друге квартальне зниження внутрішнього валового продукту, про яке повідомляє уряд.

Ця новина збільшила ймовірність того, що економіка перебуває на порозі рецесії, і деякі інвестори заявили, що це може утримати ФРС від подальшого підвищення агресивного ставок, оскільки вона бореться з високою інфляцією.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 332,04 пункту, або 1,03%, до 32 529,63 пункту, S&P 500 додав 48,82 пункту, або 1,21%, до 4072,43 пункту, а Nasdaq Composite додав ,17 пунктів, або 1,08%, до 12 162,59 пунктів.

Nasdaq зафіксував найбільший дводенний відсотковий приріст із 27 травня.

Акції зросли на попередній сесії, коли ФРС підвищила ставки, а коментарі голови ФРС Джерома Пауелла послабили деякі побоювання щодо темпів підвищення ставок.

"З'являється більше інвесторів, що думають, бодай принаймні не буде великих сюрпризів щодо літнього балансу", що стосується ставок, сказав Алан Ланц, президент Alan B. Lancz & Associates Inc., інвестиційна консалтингова фірма, що базується у Толедо, штат Огайо.

ФРС у середу підвищила базову ставку овернайт на три чверті процентного пункту. Цей крок був за підвищенням на 75 базисних пунктів минулого місяця і меншими змінами в травні та березні, щоб центральний банк США стримав інфляцію, що росте.

Інвестори висловили стурбованість тим, що інфляція та агресивне підвищення ставок ФРС можуть у якийсь момент привести економіку до рецесії.

Серед акцій, що падають, акції Facebook і Meta Platforms Inc, материнської компанії Instagram, впали на 5,2% після того, як компанія повідомила про перше квартальне падіння виручки.

Обсяг торгів на біржах США становив 11,21 млрд акцій у порівнянні із середнім показником у 10,86 млрд акцій за всю сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 3,56 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,66 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 зафіксував три нові 52-тижневі максимуми і 31 новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 67 нових максимумів та 97 нових мінімумів.