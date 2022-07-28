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Сума вкладів українців у банках у червні збільшилась на 30 мільярдів
15:40 28.07.2022 |
Станом на 1 липня загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 869,5 млрд грн, що на 30,4 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок липня вклади у національній валюті становлять 581,8 млрд грн, в іноземній валюті - 287,7 млрд грн.
У Фонді нагадали, що при здійсненні виплат за вкладами в іноземній валюті вони перераховуються в гривню за офіційним курсом, встановленим Національним банком України, на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.
Частка ФОП у структурі вкладників становить 3%, а сума їх вкладів на 1 липня склала 80 млрд грн (9,2% від загальної суми вкладів).
Наголошується, що на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.
Станом на 1 липня 2022 року в реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 69 банків.
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