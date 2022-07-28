НБУ спростив порядок відкликання ліцензій кредитних спілок

Національний банк України (НБУ) спростив порядок відкликання ліцензій та вилучення із Держреєстру фінустанов для кредитних спілок, які не мають зобов'язань за договорами про залучення внесків своїх членів на депозитні рахунки, повідомила пресслужба регулятора у четвер.

Відповідні зміни ухвалено згідно з постановою правління НБУ №160 від 27 липня, яку оприлюднено на сайті центробанку та яка набуває чинності з 29 липня.

Відповідно до нього, для анулювання ліцензій та виключення з Реєстру кредитна спілка має подати до Нацбанку заяву про відкликання (анулювання) ліцензій та виключення відомостей про кредитну спілку з Реєстру, план виходу з ринку грошових послуг та фінзвітність на останню звітну дату, що передує дню подання кредитною спілкою відповідної заяви.

Після ухвалення регулятором рішення про виключення інформації про кредитну спілку з Реєстру за спрощеним порядком кредитна спілка зобов'язана не пізніше ніж через шість місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні ініціювати процедуру ліквідації відповідно до плану виходу з ринку фінустанов, йдеться в повідомленні.