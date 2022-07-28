Курс британського фунта 28 липня досяг тримісячного максимуму проти євро

Британський фунт просунувся у бік тримісячного максимуму проти євро та одномісячного максимуму проти долара США, оскільки позитивні настрої на ринках спонукають інвесторів повертатися до валют, які вважаються більш ризикованими в періоди невизначеності.

За словами аналітиків, питання про нового прем'єр-міністра Великобританії вирішиться тільки у вересні, а інвестори чекають на засідання Банку Англії, яке намічено наступного четверга, так що останнім часом фунт не має внутрішніх орієнтирів.

Фунт отримує підтримку з боку зниження долара США, а євро зазнає тиску з боку майбутнього дефіциту природного газу та ослаблення економіки.

Станом на 07.40 за Гринвічем пара євро/фунт торгувалася зі зниженням на 0,1%, по 0,8379, тоді як у середу вона опустилася до 0,8375, найнижчого рівня з 2 травня.

Пара фунт/долар торгується майже без змін, по 1,2161, перебуваючи близько одномісячного максимуму, також досягнутого в середу.

"За винятком деяких заголовків новин, що стосуються обіцянок Ліз Трасс і Ріші Сунака в рамках передвиборчої кампанії, ринки просто майже не мають орієнтирів усередині країни", - кажуть аналітики ING.

"Ми очікуємо, що драйвером пари фунт/долар, як і раніше, буде американська валюта, а для пари євро/фунт - євро. Ми вважаємо, що пара фунт/долар, як і раніше, ризикує опуститися до або нижче позначки 1,2000 в найближчі тижні, а пара євро/фунт може залишитися близько 0,84, але вона стикається з понижувальними ризиками через невизначеність навколо постачання російського газу», - додають вони.