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Курс британського фунта 28 липня досяг тримісячного максимуму проти євро
13:02 28.07.2022 |
Британський фунт просунувся у бік тримісячного максимуму проти євро та одномісячного максимуму проти долара США, оскільки позитивні настрої на ринках спонукають інвесторів повертатися до валют, які вважаються більш ризикованими в періоди невизначеності.
За словами аналітиків, питання про нового прем'єр-міністра Великобританії вирішиться тільки у вересні, а інвестори чекають на засідання Банку Англії, яке намічено наступного четверга, так що останнім часом фунт не має внутрішніх орієнтирів.
Фунт отримує підтримку з боку зниження долара США, а євро зазнає тиску з боку майбутнього дефіциту природного газу та ослаблення економіки.
Станом на 07.40 за Гринвічем пара євро/фунт торгувалася зі зниженням на 0,1%, по 0,8379, тоді як у середу вона опустилася до 0,8375, найнижчого рівня з 2 травня.
Пара фунт/долар торгується майже без змін, по 1,2161, перебуваючи близько одномісячного максимуму, також досягнутого в середу.
"За винятком деяких заголовків новин, що стосуються обіцянок Ліз Трасс і Ріші Сунака в рамках передвиборчої кампанії, ринки просто майже не мають орієнтирів усередині країни", - кажуть аналітики ING.
"Ми очікуємо, що драйвером пари фунт/долар, як і раніше, буде американська валюта, а для пари євро/фунт - євро. Ми вважаємо, що пара фунт/долар, як і раніше, ризикує опуститися до або нижче позначки 1,2000 в найближчі тижні, а пара євро/фунт може залишитися близько 0,84, але вона стикається з понижувальними ризиками через невизначеність навколо постачання російського газу», - додають вони.
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