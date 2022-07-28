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АНАЛІТИКА

У Guggenheim Partners попередили про можливе зниження котирувань біткоїну

12:49 28.07.2022 |

Фінанси

 

Капіталізація криптовалютного ринку впаде нижче за недавній локальний мінімум, оскільки індустрія ще «не очистилася» від проблемних учасників. Про це заявив головний інвестиційний директор Guggenheim Partners Скотт Майнерд у розмові з Bloomberg.

«Думаю, що [ринок] і надалі здуватиметься. Думаю, на нас чекає щось схоже на крах доткомів, щоб була можливість розібратися, хто тут переможці, а хто програли. Не вважаю, що ми вже повністю очистили систему», - сказав він.

За словами Майнерда, у короткостроковій перспективі очікується зростання криптовалютних котирувань, що є гарною можливістю заробити для спекулянтів.

Він наголосив, що у довгостроковій перспективі в індустрії виникнуть проблеми. На його думку, позначиться регуляторний тиск та відсутність потужної інституційної підтримки.

27 липня Федеральна резервна система США (ФРС) підвищила діапазон ключової ставки одразу на 75 базисних пунктів, до 2,25-2,5%. Криптовалютний ринок відреагував на рішення зростанням - 28 липня біткоїн піднявся вище за $23 000, Ethereum подолав позначку $1600.

CIO Guggenheim Partners очікує, що за підсумками 2022 інфляція в США випередить цільовий показник регулятора. На його думку, значення становитиме 5%-6%. Він також заявив, що «важко заперечувати» рецесію в американській економіці.


У Guggenheim Partners попередили про можливе зниження котирувань біткоїну

 
За матеріалами: forklog.com
Ключові теги: bitcoin
 

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