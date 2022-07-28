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Золото дорожчає 28 липня на послабленні долара
09:49 28.07.2022 |
Вартість золота помітно зростає в четвер вранці - переважно за рахунок послаблення долара після публікації підсумків засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, свідчать дані торгів.
Станом на 9:21 EET ціна серпневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex збільшується на 17,8 долара, або на 1,04%, до 1736,35 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 3,26% - до 19,207 долара за унцію.
ФРС США за підсумками липневого засідання знову підвищила облікову ставку на 75 базисних пунктів - до 2,25-2,5% річних. Таке рішення було враховано ринками напередодні та викликало зниження курсу долара по відношенню до інших основних валют зараз.
Ослаблення американської нацвалюти само собою позитивно для обчислюваних у доларах номінальних котирувань сировинних біржових товарів, яких належить і золото.
У четвер трейдери чекають даних про ВВП США, що також може позначитися на ринках валют і дорогоцінних металів. Очікується, що за підсумками минулого кварталу американська економіка зросла на 0,5%.
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