НБУ вирішив продавати валюту і під готівковий сегмент

Національний банк України посилив заходи щодо стабілізації ситуації на готівковому валютному ринку, вирішивши продавати валюту і на цьому сегменті ринку.

"Ми ухвалили рішення продавати валюту під цей сегмент, чого не було раніше", - написав директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін у фейсбуці у ніч на четвер.

За його словами, результати цього рішення побачать на ринку у четвер-п'ятницю.

"Треба розвезти готівку по відділеннях, купити її (якщо немає) тощо. Система інерційна", - пояснив Лупін.

За його словами, ситуацію дещо ускладнює той факт, що з початку липня частка небанківських обмінників на ринку становить 78%.

"Але рішення ухвалено - додамо", - зазначив директор департаменту відкритих ринків НБУ, який днем раніше написав у фейсбуці: "Не буде 40".

Як повідомлялося, у небанківських обмінниках та на "чорному" ринку готівкова гривня останні два дні дешевшала і пробила рівень 40 грн/$1. Найбільші банки поки що декларують курс до 40 грн/$1 (але майже впритул до нього), тоді як низка інших банків ставлять ціну продажу долара за 40 грн/$1.

НБУ, який 21 липня підвищив офіційний курс долара на 25% - до 36,57 грн/$1, у рамках ослаблення на гривню на готівковому ринку минулого тижня дозволив банкам продавати громадянам безготівкову валюту на суму до 50 тис. грн на місяць за умови її розміщення на депозит щонайменше на 3 місяці. Хоча банкам потрібен деякий час для реалізації цієї пропозиції на практиці.

Крім того, постановою Нацбанку №159 від 26 липня, що набула чинності в середу, дозволив банкам продавати населенню готівкову валюту не лише в обсягах її купівлі, а й додатково 50% обсягу купівлі у населення безготівкової валюти з 13 квітня. За даними НБУ, у квітні-червні банки придбали у населення близько $700 млн безготівкової валюти, тоді як готівкової - $1,11 млрд.

Лупін уточнив, що готівкові валютообмінні операції з початку липня склали: банки купили еквівалент $158 млн і продали $168 млн, тоді як не банки - відповідно $572 млн та $564 млн.