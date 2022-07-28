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АНАЛІТИКА

Долар 28 липня досяг тритижневого мінімуму щодо ієни, оскільки промова Пауелла була менш агресивною, ніж побоювався

08:28 28.07.2022 |

Фінанси

 

Долар впав до тритижневого мінімуму щодо ієни в четвер після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл розвіяв побоювання інвесторів з приводу агресивного посилення грошово-кредитної політики, що триває.

Валюта США впала до 135,105 єни вперше з 6 липня після того, як ФРС підвищила базову ставку на, як і очікувалося, на 75 базисних пунктів, щоб наблизити її до нейтральної, відзначивши при цьому, що хоча ринок праці залишається сильним, інші економічні показники пом'якшилися. .

Пара долар-єна дуже чутлива до змін прибутковості в США, яка знизилася після того, як Пауелл сказав, що, виходячи з сили зайнятості, він не вірить, що економіка знаходиться в рецесії, і що рецесія не обов'язково потрібна для стримування перегрітого ринку.

"Долар трохи відступив вір верхів, тому що я думаю, що ринок готувався до того, що голова ФРС Пауелл може звучати трохи ястребініше", - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег National Australia Bank.

"Ринки зосередилися на його коментарях з приводу того факту, що ми наближаємося до нейтральної позиції", - сказав Катріл. "Тепер є потенціал уповільнити темпи зростання, і ринку це подобається".

Востаннє долар знизився на 0,81% до 135,50 єни.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій, яка особливо чутлива до політичних очікувань, цього тижня впала до найнижчого рівня 2,9878%.

Тим не менш, вона залишалася приблизно на 22 базисних пункти вище прибутковості 10-річних облігацій, що широко розглядається як сигнал про спад, що насувається.

Чи відповідає економіка США визначенню технічної рецесії, показуючи скорочення два квартали поспіль, стане відомо пізніше у четвер, коли буде опубліковано дані про ВВП, які стануть наступним основним фокусом ринку.

"Люди скорочують свої довгі (доларові) позиції напередодні потенційно негативних даних із США", - сказав Масафумі Ямамото, головний валютний стратег Mizuho Securities у Токіо.

Зокрема, стосовно ієни «ті, хто очікував швидкого зростання відсоткових ставок у США, ймовірно, отримають тут прибуток», додав Ямамото.

Індекс долара, який вимірює долар США відносно шести валют, включаючи ієну, знизився на 0,08% до 106,28 після падіння на 0,59% напередодні. Нижче 106,1 буде найнижчий рівень із 5 липня.

Євро, валюта з найбільшою вагою в індексі, практично не змінилася на рівні 1,02025 доларів після стрибка на 0,82% за ніч.

Фунт стерлінгів зріс на 0,08% до $1,21675 після зростання на 1,06% у середу.
За матеріалами: investing.com
 

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