Фондові біржі Азії 28 липня в основному зростають на оптимізмі зі США

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у четвер переважно ростуть слідом за ринками США, які відреагували на рішення Федеральної резервної системи (ФРС), свідчать дані торгів.

Станом на 7.36 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростає на 0,57%, до 3294,42 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,79%, до 2211,79 пункту, гонконгський Hang Seng %, до 20 601,75 пункту. Південнокорейський KOSPI збільшується на 0,67%, до 2431,64 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,87%, до 68882,4 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,16%, до 27759,5 пунктів.

ФРС США за підсумками липневого засідання вдруге поспіль підвищила облікову ставку на 75 базисних пунктів - до 2,25-2,5% річних.

Таке рішення регулятора збіглося з прогнозами аналітиків, і фондові ринки у США відреагували на нього з оптимізмом, збільшившись у середу.

За словами виконавчого директора з макропродажів JPMorgan Australia Лори Фіцсіммонз (Laura Fitzsimmons), яку цитує агентство Блумберг, підвищення ставки ФРС з цього моменту може сповільнитися. Однак до ідеї її пониження в 2023 році варто ставитися скептично, додала вона.