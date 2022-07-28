Nasdaq 27 липня продемонстрував найбільший одноденний стрибок з 2020 року після підвищення ставки ФРС

Американські акції зросли в середу, і Nasdaq зафіксувала найбільший денний процентний приріст з квітня 2020 року, оскільки Федеральна резервна система підвищила відсоткові ставки, як і очікувалося, а коментарі голови ФРС Джерома Пауелла заспокоїли інвесторів.

Крім того, обнадійливі квартальні звіти Microsoft Corp та Alphabet Inc послужили додатковим стимулом щодо сезону звітності. підвищений оптимізм?

Індекс S&P 500 закрився на найвищому рівні з 8 червня.

ФРС підвищила базову процентну ставку овернайт на три чверті процентного пункту. Цей крок був за підвищенням на 75 базисних пунктів минулого місяця і меншими змінами у травні та березні у спробі ФРС знизити інфляцію.

Пауелл сказав на прес-конференції після оголошення ставки, що він не вважає, що економіка США зараз перебуває в рецесії, але що вона пом'якшується.

Пауелл також "не сказав автоматично, що нам потрібне ще одне підвищення ставок", - сказав Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel у Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія.

«Це була заспокійлива заява, зроблена після того дня, коли ви побачили певні доходи та доходи, які перевершили очікування, хоча очікування були дуже помірними».

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 436,05 пункту, або 1,37%, до 32 197,59 пункту, S&P 500 додав 102,56 пункту, або 2,62%, до 4023,61 пункту, а Nasdaq Composite додав , 85 пункту, або 4,06%, до 12 032,42 пункту.

Підвищення в середу також було очікувано інвесторами.

"Це було широко очікувано і обнадіювало, що це було одноголосне рішення", - сказав Джек Еблін, директор з інвестицій і партнер-засновник Cresset Capital.

Акції Microsoft зросли на 6,7% після прогнозу двозначного зростання виручки цього фінансового року від попиту на послуги хмарних обчислень. Акції Alphabet підскочили на 7,7% наступного дня після того, як компанія повідомила про вищі, ніж очікувалося, продажі пошукових оголошень Google, що послабило побоювання з приводу уповільнення ринку реклами.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 5,27 до 1; На Nasdaq співвідношення 3,15 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 зафіксував один новий 52-тижневий максимум та 30 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 50 нових максимумів та 107 нових мінімумів.