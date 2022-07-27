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АНАЛІТИКА

Фейкові виплати переселенцям. Шахраї обманюють українців, імітуючи ПриватБанк і monobank

 

Українців попереджають про шахрайську схему під приводом виплат допомоги переселенцям від ПриватБанку та monobank. Про це інформує урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

Шахраї розповсюджують в популярних месенджерах публікації, в яких пропонується отримати соціальну виплату для українських біженців.

"Для цього необхідно перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які в результаті будуть скомпрометовані. Зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки", - йдеться в повідомленні.

Сайти шахраїв:

hXXps://mono.gg-pay[.]me/
hXXps://next24.gg-pay[.]me/
hXXps://privat24.ua-wallet[.]pw/

Як вберегтися від шахраїв

У CERT-UA рекомендують використовувати лише офіційний сайт платформи єДопомога.

"Ніколи не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах, а також налаштуйте контроль руху коштів (підключіть SMS-інформування, встановіть ліміти на операції)", - зазначають кіберфахівці.

Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті - карту потрібно негайно заблокувати.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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