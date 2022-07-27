НБУ збільшив обсяг емісійного фінансування бюджету до 240 млрд грн, сподівається залишитися в межах 400 млрд грн до кінця року

Національний банк України у липні збільшив обсяг емісійного фінансування держбюджету через прямий викуп облігацій внутрішньої держпозики з 225 млрд грн до 240 млрд грн, повідомила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

"Ми сподіваємося і про це говоримо весь час, що не хочемо цьогоріч вийти за обсяг 400 млрд грн, хотіли б залишитися у цих запланованих на початку війни обсягах емісії", - сказала вона в середу під час організованої аналітичним центром CASE Ukraine дискусії "Чи буде новий банкопад".

На думку Рожкової, для утримання емісійного фінансування у встановлених межах Мінфіну необхідно наблизити ставки за ОВДП до ринкових та активніше працювати з банками, насамперед із державними, оскільки поки що йому не вдається здійснити роловер облігацій, налагодити ритмічність зовнішнього фінансування. Вона вважає, що варто було б також розглянути можливість запровадження додаткового військового збору, виключаючи малозабезпечених.

"Сподіватися на те, що весь світ весь час нас утримуватиме, я на це не розраховувала б", - зазначила перша заступниця голови НБУ.

Згідно з інформацією на сайті Нацбанку, купівля ним ОВДП іще на 15 млрд грн, імовірно, відбулася 22 липня.

